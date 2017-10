En vivo: Monterrey vs. América, jornada 15 de la Liga MX

El partido Monterrey vs. América, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, va a disputarse en el estadio BBVA Bancomer como uno de los juegos más atractivos de la fecha. El encuentro entre los Rayados y las Águilas, se llevará al cabo este sábado 28 de Octubre a partir de las 08:00 PM (ET). Más información para saber cómo ver este encuentro.



Monterrey se mantiene de líder, pero América le sigue de cerca en la tabla general de la Liga MX



Los Rayados buscan consolidarse en lo más alto de la punta del torneo y sacarle diferencia a las Águilas, equipo que viene de ganarle a Cruz Azul por los octavos de final de la Copa MX, duelo que se transmitió en vivo por Univision Deportes Network.



Las posibles alineaciones para el encuentro entre Monterrey y América en vivo serían:

América

Marchesín, Aguilar, Valdéz, Vargas, Samudio, Rodríguez, Uribe, Ibarra, Romero, Quintero y Peralta. Director técnico: Miguel Herrera.

Monterrey

González, Juárez, Sánchez, Basanta, Fuentes, A. González, Molina, J. González, Hurtado, Benítez, Cardozo. Director técnico: Antonio Mohamed.

Con el encuentro entre Rayados y Águilas en vivo, la jornada se complementa con los juegos entre Cruz Azul vs. Tigres, Querétaro vs. Atlas, León vs. Veracruz, Necaxa vs. Lobos BUAP, Guadalajara vs. Club Tijuana.



Así va la tabla de cocientes tras la fecha 14 de la Liga MX



El partido entre los Rayados de Monterrey y las Águilas del América lo podrán disfrutar a través de la transmisión en vivo por UDN. Tendremos toda la cobertura del juego de la jornada 15 de la Liga MX, con el minuto a minuto, reacciones e información relevante del partido en el Estadio Azteca.