En vivo: Cruz Azul vs. Tigres, jornada 15 de la Liga MX

El partido Cruz Azul vs. Tigres en vivo, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, va a disputarse en el estadio Azul como uno de los juegos más atractivos de la fecha. El encuentro entre la Máquina y los felinos, se llevará al cabo este sábado 28 de Octubre a partir de las 06:00 PM (ET).



Cruz Azul atraviesa un bache en su lucha por llegar a la liguilla luego de ser goleado 3-0 en la Liga MX frente a Lobos BUAP; además fue eliminado en la Copa MX por las Águilas del América. Ambos duelos se transmitieron en vivo por Univision Deportes Network.



En cambio, Tigres suma dos victorias en sus últimos encuentros anotando cuatro goles y sin recibir ningún tanto. Ambos duelos se transmitieron en vivo por Univision Deportes Network.



Llegó la jornada 15: a falta de 3 fechas la Liga MX garantiza mucha emoción en su recta final Univision Deportes Network 0 Compartir

Las posibles alineaciones para el encuentro entre Cruz Azul vs. Tigres en vivo serían:

Cruz Azul

Corona, Mendoza, Roco, Velázquez, Aldrete, Silva, Peñalba, Baca, Rodríguez, Mena, Mora. Director técnico: Paco Jémez.

Tigres

Guzmán, Rodríguez, Juninho, Ayala, Torres Nilo, Dueñas, De Souza, Aquino, Vargas, Valencia, Gignac. Director técnico: Ricardo Ferretti.



Magníficos 10 goles de Cruz Azul y Tigres en el Apertura 2017 Univision Deportes Network 0 Compartir

Con el encuentro entre Cruz Azul y Tigres en vivo, la jornada se complementa con los juegos entre Monterrey vs. Tigres, Querétaro vs. Atlas, León vs. Veracruz, Necaxa vs. Lobos BUAP, Guadalajara vs. Club Tijuana.

El partido entre la Máquina del Cruz Azul y los Tigres lo podrán disfrutar a través de la transmisión en vivo por UDN. Tendremos toda la cobertura del juego de la jornada 15 de la Liga MX, con el minuto a minuto, reacciones e información relevante del partido en el Estadio Azul.