En vivo: Chivas vs. Tijuana, jornada 15 de la Liga MX

El partido Chivas vs. Tijuana en vivo, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, va a disputarse en el estadio Chivas como uno de los juegos más atractivos de la fecha. El encuentro entre el Rebaño Sagrado y los Xolos, se llevará a cabo este sábado 28 de Octubre a partir de las 10:06 PM (ET).



Chivas viene de eliminar al Atlas dentro del Clásico Tapatío de Copa MX; además, obtuvo los tres puntos en su último juego de Liga MX contra Veracruz. Ambos duelos se transmitieron en vivo por Univision Deportes Network.



Mientras tanto, Xolos también ganó en Copa MX eliminando en penales a Monarcas Morelia; en Liga cayó 1-0 contra el Atlas Ambos duelos se transmitieron en vivo por Univision Deportes Network.



Las posibles alineaciones para el encuentro entre Chivas vs. Tijuana en vivo serían:

Chivas

Cota, Brizuela, Salcido, Alanís, Hernández, Pérez, Beltrán, López, Fierro, Pizarro, Benítez. Director técnico: Matías Almeyda.

Tijuana

Lajud, Aguirregaray, Donatti, Valenzuela, Aguilera, Pérez, Musto, Malcorra, Chávez, Bolaños, Bou. Director técnico: Eduardo Coudet.



Con el encuentro entre Chivas y Tijuana en vivo, la jornada se complementa con los juegos entre Monterrey vs. Tigres, Querétaro vs. Atlas, León vs. Veracruz, Necaxa vs. Lobos BUAP, Cruz Azul vs. Tigres.

El partido entre las Chivas del Guadalajara y los Xolos de Tijuana lo podrán disfrutar a través de la transmisión en vivo por UDN. Tendremos toda la cobertura del juego de la jornada 15 de la Liga MX, con el minuto a minuto, reacciones e información relevante del partido en el Estadio Chivas.