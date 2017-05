Cristiano Ronaldo será denunciado por fraude fiscal en España

El propio futbolista del Real Madrid admitió que no tributó todos los ingresos que recibió por derechos de imagen.

Ahora el turno es para Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con información divulgada por el diario español El Confidencial, la Agencia Tributaria de España está investigando al futbolista del Real Madrid por presunto fraude fiscal. Según informó el medio español, la denuncia llegará a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid en los próximos días, debido a que el posible delito sucedió en 2011 y prescribe el próximo 30 de junio.

El delantero portugués habría desviado 150 millones de dólares de sus derechos de imagen a través de sociedades irlandesas que operaban en paraísos fiscales. Recuerda El Confidencial que habrían sido las mismas que fueron usadas anteriormente por varios jugadores representados por el portugués Jorge Mendes, como Radamel Falcao y Ángel di María.



Cristiano habría admitido que no tributó todos sus ingresos en España en años anteriores, según asegura El Confidencial aunque "no hubo ánimo de defraudar". El mismo medio sostiene que los representantes del delantero afirmaron que "la Agencia Tributaria española mantiene criterios diferentes [acerca de los derechos de imagen, que] de acuerdo a la ley Beckham, a la que entonces estaba sujeto, solo estaba obligado a pagar por los ingresos generados en España y no por los ingresos totales a nivel mundial".

La Ley Beckham le permitía a directivos y deportistas extranjeros de élite residentes en España, tributar hasta un 25% del total de sus ingresos, lo que benefició a Cristiano en su momento. Caso diferente en el que se encontraba Lionel Messi, quien por ser residente fiscal en España no podía acogerse a dicha ley.



Otro diario español, El Mundo, reveló en diciembre del año pasado que Cristiano solamente pagó al fisco español 5,6 millones de los 150 que generó por publicidad, lo que significa menos del 4% del total.

La Hacienda española comenzó a investigar a Cristiano en marzo de 2016, luego que Football Leaks revelara el presunto fraude fiscal. En ese entonces, el portugués presentó una declaración de todos sus bienes en el exterior, que ascendían a más de 200 millones de euros. Según los representantes del jugador, Hacienda conoce todos y cada uno de los ingresos de Cristiano, pero sus criterios sobre lo que debía o no reportar eran diferentes cuando el jugador fue transferido del Manchester United al Real Madrid en 2009.



"Ahora, la Hacienda española considera que debe pagar por todos sus ingresos, pero nunca ha habido ánimo de defraudar como lo demuestra el hecho de que la Hacienda española conoce todos los contratos mundiales del jugador, que fueron aportados voluntariamente en aras de una mayor transparencia, en la búsqueda de una razonabilidad y consenso en la aplicación de criterios y con el objetivo de buscar un entendimiento satisfactorio para las partes", señala un correo electrónico enviado por los representantes de Cristiano a El Confidencial.

Jugadores como Falcao, Di María, Xabi Alonso, Javier Mascherano, Alexis Sánchez y Samuel Eto'o, entre otros, generalmente del Real Madrid o FC Barcelona, han sido investigados por fraude fiscal. Algunos han sido llevados a los tribunales.



En el caso particular de Messi y su padre, ambos fueron condenados en julio del año pasado a 21 meses de cárcel, cada uno, por fraude fiscal. La Audiencia de Barcelona falló que entre 2007 y 2009, Messi no reportó sus ingresos recibidos por sus derechos de imagen, cediéndolos a una compleja estructura que incluía sociedades en Belice, Reino Unido, Uruguay y Suiza.

La Corte Suprema de España tiene el caso sobre sus escritorios, pendiente de confirmar o anular la sentencia de prisión para ambos.