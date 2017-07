Joseph Blatter: "Debía haberme ido antes"

El ex presidente de la FIFA salió de su cargo de forma abrupta por una investigación de corrupción.

Y por supuesto no podemos olvidarnos de Lance Amrstrong, quien perdió sus siete títulos del Tour de Francia. Foto: Getty | Univision

La famosa mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil 2014 no pasó desapercibida, dictándole cuatro meses de suspensión al uruguayo. Foto: Getty | Univision

El suizo Joseph Blatter, presidente de la FIFA desde 1998 a 2015, ha admitido que debía haber abandonado antes el cargo y que su abrupta salida, envuelto en un escándalo que ha concluido con una inhabilitación de seis años, le supuso "un alivio".

En una entrevista que difunde el dominical del Blick suizo, Blatter, de 81 años, lamenta no haber hecho caso a los que le aconsejaron que dejase antes la presidencia de la FIFA, se muestra contrariado con la aplicación del videoarbitraje y asegura que acudirá el año próximo al Mundial de Rusia, porque el presidente Vladimir Putin le ha invitado.

"Fue un alivio, debía haberlo dejado antes", asegura Blatter en la entrevista -hecha en una floristería-, al ser preguntado cómo se sintió al verse despojado de la presidencia.



Escándalos que mancharon la 'Era Blatter' en FIFA Tras su renuncia como presidente de la FIFA, Joseph Blatter puso punto final a una era llena de escándalos en el máximo organismo del fútbol internacional. El primero de ellos fue en 1997 poco antes de asumir la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol. El suizo en su caracter de Secretario General, junto a su predecesor Joao Havelange y su ex yerno, Ricardo Teixeira, presuntamente habrían cobrado millones por sobornos en acuerdos comerciales para el mundial. En aquella ocasión resultó inocente aunque devolvió una suma millonaria a Havelange. En 1998 Blatter tomó la silla principal en FIFA y aún se investigan las acusaciones de que pagó 50 mil a delegados africanos. Para 2006, Jack Warner vicepresidente de la FIFA, resultó beneficiado por las ventas de boletos para el Mundial de Alemania y aunque el organismo supuestamente hizo una investigación, no hubo pruebas concluyentes sobre Jack y sólo el hijo mayo de éste recibió castigo. A Blatter se le acusa de omisión ya que únicamente le llamó la atención al directivo trinitario. El escándalo que destapó toda la ola de corrupción en FIFA llegó en 2010 cuando se eligieron las ciudades sede de las Copas del Mundo de 2018 y 2022 en Rusia y Qatar respectivamente. Dos delegados fueron acusados por sobornos y los cargos fueron probados quedando todo en una simple suspensión sin afectar a los países que habían participado en las corruptelas. En 2011 Mohamed bin Hamman se presentó como oponente en la elección de presidente de la FIFA buscando la salida de Blatter. Sin Embargo, antes de los comisios fue acusado de sobornos que venían desde el Caribe. Al final los votos de CONCACAF fueron determinantes para que Blatter siguiera al mando y al poco tiempo se supo que el suizo prometió un donativo de un millón de dólares a cada asociación, mientras que su rival, solo ofreció 40 mil. En 2014 Se publicaron en Brasil algunos reportajes que hablaban de una venta ilegal de boletaje que supuestamente era controlado por FIFA y se dice que el principal beneficiado fue el fallecido Julio Grondona. En hace algunos días el FBI anunció la captura de gente de alto nivel de la FIFA sospechosos de haber abusado de sus posiciones para hacerse con millones de dólares en sobornos y retrocomisiones. Aunque hasta el momento se ha dado a conocer que existan pruebas que impliquen directamente a Blatter, el hecho de que gente muy cercana a él esté involucrada lo deja muy mal parado en el juicio público.

Blatter rememora cómo, en una ocasión, un redactor jefe del diario suizo le dijo que todo producto tiene una fecha de caducidad y que el suyo debía ser 2014. "Pero, a veces, pone que el producto puede ser consumido más allá de ese plazo si me conserva en un lugar fresco", recuerda, con pesar, que contestó.

Al ser preguntado por qué no publicó íntegro el Informe García, la investigación hecha por el exfiscal estadounidense sobre la concesión de los Mundiales a Rusia y Catar reflejada en 430 páginas y desvelada esta semana, el expresidente de la FIFA dijo que fue el juez Hans-Joachim Eckert. presidente de la Comisión de Ética, el que le aconsejó que sólo se hiciese público un resumen de 40 páginas yt añade: "Si no tuviera la conciencia tranquila, yo no estaría aquí".



Blatter afirma que no quiere criticar a su sucesor, Gianni Infantino ("Mi dignidad, mi moral y mi educación prohíben que hable mal de él"), pero desliza cómo han ido siendo sustituidos todos los componentes de la Comisión de Ética que han investigado sus actividades, entre ellos los máximos responsables, Hans-Joachim Eckert y Cornel Borbély. "Su salida es una muy mala señal para la FIFA", añade.

Inhabilitado durante seis años de toda actividad relacionada con el fútbol, Blatter sorprende al responder que está dispuesto a acudir al Mundial de Rusia 2018.



Los cambios en la era Blatter que causaron polémica y beneficios en la FIFA Con la llegada de Joseph Blatter a la presidencia de la FIFA en 1998, se han venido varias decisiones que han causado tanto polémica como beneficios en el Fútbol Mundial, aquí te presentamos un recuento de las más controvertidas y sonadas. Foto: Getty Images | Getty Images 0 Compartir Cuando Blatter entró a trabajar en 1975, la FIFA no tenía más de una decena de empleados y tenía su sede en un pequeño edificio de Zúrich. La leyenda dice que el propio Blatter tuvo que pedir una vez un crédito bancario para pagar los salarios. Foto: Getty Images | Getty Images 0 Compartir Actualmente, las reservas de la máxima instancia mundial del fútbol ascienden a 1.500 millones de dólares (1.360 millones de euros). El aumento de equipos le dio la oportunidad a varias confederaciones de tener mayores boletos para llegar a un Mundial y también le sirvió a Blatter para ganar la simpatía de países que nunca hubieran podido llegar a una Copa. Otra controversia que se desató con el aumento a 32 participantes en los Mundiales fue la designación de cupos o boletos para las diferentes confederaciones y los repechajes. Estos últimos sufriendo cambios entre cada edición de la Copa. Por poner un ejemplo, el repechaje vivido en la CONMEBOL, donde Uruguay compitió en el 2006 contra Australia rival de la Confederación de Oceanía, cuatro años más tarde Uruguay se vería las caras con Costa Rica rival de CONCACAF. En 1999 Blatter lanzó la propuesta de celebrar el Mundial de Futbol cada 2 años, esta medida fue rechazada por la UEFA, pero en su momento generó polémica y expectativa pues acortaba los ciclos mundialistas de 4 a 2 años. El tema de la altura fue uno de sus primeros debates que dieron la vuelta alrededor del Mundo. El presidente de la FIFA estaba en contra de arriesgar la salud de los futbolistas en partidos que se jugaran a grandes alturas como en Bolivia, Perú y Ecuador. Bolivia apeló a esta sanción debido a que siempre había jugado sus partidos en La Paz, la eliminatoria del 2009 sería la última que disputaría en estas condiciones pues la FIFA vetaría este tipo de sedes hasta la fecha donde los sudamericanos pelean por poder volver a esta ciudad para jugar. El Mundial del 2002 también se vio empañado por la decisión de hacerlo en dos sedes, la Copa Mundial de Corea-Japón fue la primera en ser realizada entre dos países. Además este fue el primer Mundial que se llevó a cabo en Asia, una de las promesas de Blatter desde que asumió la presidencia de FIFA fue el volver el fútbol global y al parecer la promesa se iba cumpliendo. Siguiendo con los Mundiales, cuatro años más tarde un voto definió a Alemania como sede del certamen para el 2006 por encima de Sudáfrica, un país al que Blatter buscaba llevar el fútbol con vehemencia. En el 2010 la suerte le sonreía a Sudáfrica y Blatter cumplía su compromiso de llevar un Mundial a tierras africanas. El país africano y todo el continente celebraban su copa, mientras que Blatter ganaba adeptos a futuro con esta decisión. Aunque no todo fue un romance entre Sudáfrica y Blatter, los atrasos en las obras de los estadios e infraestructura de las ciudades sedes casi detonan en cancelar la Copa en este país y mandarla de forma emergente a otro que pudiera con el paquete. De los últimos escándalos de Blatter relacionados a las Copas del Mundo, están las designaciones de Rusia y Catar para los Mundiales del 2018 y 2022 respectivamente. A estas elecciones de sede se les ha vinculado con sobornos para que fueran elegidos sobre países de mayor tradición futbolística y con mayor infraestructura como Inglaterra y Estados Unidos. Por si fuera poco, el clima extremo de Catar haría que el Mundial cambiara de fechas para llevarse a cabo, algo que nunca había pasado y que afectaría los calendarios de casi todas las competencias, pues el Mundial del 2022 se jugará en diciembre. Por último, la negativa de muchos años de incluir la tecnología en el fútbol a nivel Mundial, Blatter se negó a incluir el uso de video o repeticiones para corroborar decisiones durante los juegos en los Mundiales. Durante varios Mundiales juveniles la FIFA intentó ocupar la tecnología con sensores y alta tecnología para ayudar a los silbantes en marcaciones dudosas, pero estas pruebas o ejercicios nunca llegaron a las competencias de mayores. Pese a controversias, goles fantasmas, polémicas por marcaciones a lo más que han llegado en el balompié ha sido a la revisión de goles con la toma 'Ojo de halcón' en Brasil 2014. A nivel jugadores, en el 2004 introdujo la opción para los jugadores de poder representar a un país del que tiene nacionalidad antes de los 21 años, sin importar si jugo para otra selección. Aunque para el 2009 modificó esta regla. A partir de ese año cualquier jugador puede representar a otro país siempre y cuando no haya participado ya con una selección en partido oficial con anterioridad. El fútbol en categorías menores también tuvo un repunte considerable pues aunque los torneos Sub 20 y Sub 17 ya se disputaban, desde los tiempos de Havelange, fue con Blatter cuando se les dio un formato muy cercano al de mayores con derechos de transmisión y patrocinios incluidos. Pero el voltear a ver a los jóvenes no solo trajo beneficios a la formación de nuevos talentos, también trajo algunos problemas con el manejo de aquellos futbolistas con potencial de figuras. En el 2014 la FIFA tuvo un episodio de polémica por los fichajes de menores en el cual el Barcelona fue el más afectado con una suspensión de fichajes. El artículo 19 de la FIFA sobre este tema sigue siendo tema de polémica, para el 2015 la FIFA modificó este estatuto abriendo la posibilidad a los equipos de fichar a menores siempre y cuando cumplan detalles con la familia y con cierta edad de los involucrados. En el 2014 la presión de la UEFA logró que la FIFA prohibiera que terceros fueran dueños de los pases o cartas de los jugadores, acabando así con gran parte del negocio de promotores e intermediarios. De los puntos positivos de Blatter estuvo la organización del Mundial de Clubes en el 2004, esta competencia reemplazo la Copa Intercontinental y de paso amplió la competencia incluyendo a todas las confederaciones. También, en 1998 Blatter lanzó la iniciativa GOAL, la cual tiene como objetivo llevar el fútbol a países sin recursos y fortalecer a los que ya tienen el deporte pero con poca infraestructura. Con el inminente cambio en la presidencia de FIFA, ¿se acabaron las controversias y las decisiones polémicas… o sólo es el inicio de otras nuevas?

¿Irá a la Copa Mundial de Rusia? "Sí, claro. Incluso Vladimir Putin me ha invitado", asegura, al tiempo que bromea: "Tan sólo no puedo ejercer de árbitro, para todo lo demás sí".

Blatter se muestra, además, convencido de la inocencia del fútbol ruso en relación con las acusaciones de dopaje que ha recibido. "Los rusos jugarán. En el Mundial de 2014 se hicieron controles antidopaje generalizados, también a los rusos. No creo que ninguno estuviese dopado, pero vamos a esperar".

Además, no se muestra demasiado convencido de la aplicación del videoarbitraje, tras la experiencia de la Copa de las Confederaciones y después de que Infantino haya anunciado su aplicación en el próximo Mundial. "El juego, sin discusión, pierde atractivo. Hay que dejar que los árbitros cometan errores. Lo que está haciendo la FIFA es complicado y peligroso".



