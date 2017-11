En vivo: México vs. Polonia, amistoso fecha FIFA

El partido México vs. Polonia en VIVO, correspondiente a la jornada de amistosos de la FIFA, va a disputarse en el estadio PGE Arena Gdansk como el segundo juego preparativo de cara al Mundial de Rusia. El encuentro entre el TRI y las Águilas Blancas, se llevará a cabo este lunes 13 de noviembre a partir de las 14:45 PM (ET). Como ver el encuentro.



La esperanza que da el nivel de un extraordinario Hirving Lozano contrasta de fea forma con los problemas y el nerviosismo que presenta la defensa de la selección mexicana. El Tri terminó por rescatar un valioso pero agridulce empate 3-3 ante Bélgica en un duelo en el que pudo obtener algo más.



Los dirigidos por Osorio tendrán el segundo duelo importante frente a selección de Polonia, el enfrentamiento se transmitirá en vivo por Univision Deportes Network. Con el encuentro entre México y Polonia en VIVO, la jornada se complementa con los juegos entre Argentina vs. Nigeria, Rusia vs. España, Bélgica vs. Japón, Inglaterra vs. Brasil, Alemania vs. Francia y Portugal vs. Estados Unidos el día martes.



El Tri tendrá hasta cuatro bajas para medirse a Polonia

El partido entre el TRI y los Diablos Rojos lo podrán disfrutar a través de la transmisión en vivo por UDN. Tendremos toda la cobertura del juego, con el minuto a minuto, reacciones e información relevante del partido en el estadio PGE Arena Gdansk.