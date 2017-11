En vivo: Estados Unidos vs. Portugal, amistoso fecha FIFA

El partido Estados Unidos vs. Portugal en VIVO, correspondiente a la jornada de amistosos de la FIFA, va a disputarse en el estadio Dr. Magalhaes Pessoa como uno de los juegos preparativos de cara al Mundial de Rusia. El encuentro entre el Team USA y Lusos, se llevará a cabo este martes 14 de noviembre a partir de las 3:45 PM (ET).



El Team USA viene de perder frente a la selección de Trinidad y Tobago por la eliminatoria de la CONCACAF; además, de quedar por fuera de la cita mundialista. Por otra parte, el seleccionado de Portugal, viene de ganar y golear en su primer partido de preparación al mundial a la selección de Arabia Saudita.



Los dirigidos por el DT Interino Dave Sarachan, buscarán de la mano del volante Alejandro Bedoya y las nuevas promesas Tyler Adams y Weston McKennie enfrentar a la fuerte Portugal, en el duelo que se transmitiran en vivo por Univision Deportes Network.



Tyler Adams y Weston McKennie ilusionados con ser las nuevas esperanzas del Team USA

Con el encuentro entre Estados Unidos y Portugal en VIVO, la jornada se complementa con los juegos destacados entre Rusia vs. España, Alemania vs. Francia, Bélgica vs. Japón e Inglaterra vs. Brasil.





El partido entre el Team USA y Lusos lo podrán disfrutar a través de la transmisión en vivo por Unimás. Tendremos toda la cobertura del juego, con el minuto a minuto, reacciones e información relevante del partido en el estadio Dr. Magalhaes Pessoa.