Calendario, grupos, estadios y todo sobre la Copa Oro 2017

Grupo A

Honduras

Costa Rica

Guyana Francesa

Canadá

Viernes 7 de julio – Red Bull Arena

Guyana Francesa vs. Canadá - 7PM Este/6PM Centro/4PM Pacífico

Honduras vs. Costa Rica - 9:30PM Este/8:30PM Centro/6:30PM Pacífico

Martes 11 de julio – BBVA Compass Stadium

Costa Rica vs. Canadá - 7:30PM Este/6:30PM Centro/4:30PM Pacífico

Honduras vs. Guyana Francesa - 10PM Este/9PM Centro/7PM Pacífico

Viernes 14 de julio – Toyota Stadium

Costa Rica vs. Guyana Francesa - 7:30PM Este/6:30PM Centro/4:30PM Pacífico

Canadá vs. Honduras - 10PM Este/9PM Centro/7PM Pacífico

Grupo B

Estados Unidos

Panamá

Martinica

Nicaragua

Sábado 8 de julio – Nissan Stadium

Estados Unidos vs. Panamá - 4:30PM Este/3:30PM Local/1:30PM Pacífico

Martinica vs. Nicaragua - 7PM Este/6PM Local/4PM Pacífico

Miércoles 12 de julio – Raymond James Stadium

Panamá vs. Nicaragua - 6:30PM Este/6:30PM Local/4:30PM Pacífico

Estados Unidos vs. Martinica - 9PM Este/9PM Local/7PM Pacífico

Sábado 15 de julio – FirstEnergy Stadium

Panamá vs. Martinica - 4:30PM Este/4:30PM Local/2:30PM Pacífico

Nicaragua vs. Estados Unidos - 7PM Este/7PM Local/5PM Pacífico

Grupo C



México

El Salvador

Curazao

Jamaica

Domingo 9 de julio – Qualcomm Stadium

Curazao vs. Jamaica - 7PM Este/6PM Centro/4PM Pacífico

México vs. El Salvador - 9:30PM Este/8:30PM/6:30PM Local

Jueves 13 de julio – Sports Authority Field

El Salvador vs. Curazao - 8PM Este/6PM Centro/5PM Pacífico

México vs. Jamaica - 10:30PM Este/8:30PM Centro/7:30PM Pacífico

Domingo 16 de julio – Alamodome

Jamaica vs. El Salvador - 6PM Este/5PM Centro/3PM Pacífico

Curazao vs. México - 8:30PM Este/7:30PM Centro/5:30PM Pacífico



Cuartos de Final

Miércoles 19 de julio – Lincoln Financial Field

Cuartos de final 1: 1A vs. 2B - 6PM Este/5PM Centro/3PM Pacífico

Cuartos de final 2: 1B vs. 3o A o C - 9PM Este/8PM Centro/6PM Pacífico

Jueves 20 de julio – University of Phoenix Stadium

Cuartos de final 3: 1C vs. 3o A o B - 7:30PM Este/6:30PM Centro/4:30PM Pacífico

Cuartos de final 4: 2C vs. 2A - 10:30PM Este/9:30PM Centro/7:30PM Pacífico

Semifinales

Sábado 22 de julio – AT&T Stadium

Semifinal 1: Ganador de los Cuartos de final vs. Ganador Cuartos de final 2 - 10PM Este/9PM Centro/7PM Pacífico

Domingo 23 de julio – Rose Bowl

Semifinal 2: Ganador de los Cuartos de Final 3 vs. Ganador Cuartos de final 4 - 9PM Este/8PM Centro/6PM Pacífico

Final



Miércoles 26 de julio – Levi’s Stadium

Final: Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 - 9:30PM Este/8:30PM Centro/6:30PM Local



Estadios de Copa Oro

Red Bull Arena - 25 mil 189 espectadores – Nueva Jersey – 2010

Nissan Stadium – 68 mil 798 espectadores – Tennessee – 1999

Qualcomm Stadium – 71 mil 294 espectadores – San Diego – 1967

BBVA Compass Stadium - 22 mil espectadores – Houston – 2012

Raymond James Stadium – 65 mil 857 espectadores – Tampa – 1999

Sports Authority Field – 76 mil 125 espectadores – Denver – 2001

Toyota Stadium – 21 mil 193 espectadores – Frisco – 2005

FirstEnergy Stadium – 73 mil 200 espectadores – Cleveland – 1999

Alamodome – 65 mil espectadores – San Antonio – 1993

Levi’s Stadium – 72 mil 864 espectadores – Santa Clara – 2014

AT&T Stadium – 105 mil espectadores – Arlington- 2009

Rose Bowl – 92 mil 600 espectadores – Pasadena – 1922

Lincoln Financial Field – 68 mil 532 espectadores – Filadelfia – 2003



University of Phoenix Stadium – 63 mil 400 espectadores – Glendale - 2006