Copa MX

Cómo ver América vs. Cruz Azul en vivo por la Copa MX

Este martes 24 de octubre juegan América y Cruz Azul en vivo en el estadio Azteca, partido correspondiente a los Octavos de Final de la Copa MX, que fue reprogramado por el sismo del pasado mes en México, y que será transmitido en vivo por Univisión Deportes Network.

América venció a Cruz Azul por 3-1 en la Liga MX y ahora la Copa MX, en su etapa de octavos de final, da la oportunidad de revancha a La Máquina tras los hechos ocurridos en la Ciudad de México.

Los canales de televisión en los que podrá disfrutar el encuentro entre los Azulcremas vs Máquina, Octavos de Final cuenta con las señales públicas de Televisa y TV Azteca, además de las versiones privadas de ESPN, Fox Sports 2, TDN y TVC Deportes.

Como complemento de la fecha de Octavos de Final de la Copa MX, también se podrá ver los encuentros entre:

Martes 24 de Octubre:

Toluca vs Atlante, a las 20:00 por Unimás

Monarcas vs Tijuana, a las 20:00 por UDN

León vs Querétaro, a las 22:06 por UDN

Miércoles 25 de Octubre:

Santos Laguna vs Necaxa, a las 20:00 por UDN

Pachuca vs Atlético Zacatepec, a las 20:06 por Unimás

Monterrey vs Universidad de Guadalajara, a las 21:30 por Galavisión

Guadalajara vs Atlas, a las 22:06 por UDN