Odell Beckham se hizo un tatuaje de Michael Jackson

El receptor estrella de los New York Giants se inmortalizó la imagen del Rey del Pop y lo presumió en sus redes sociales.

Odell Beckham Jr. no estaba vivo cuando Thriller salió - vaya, ni siquiera había nacido cuando Dangerous estaba de moda - pero eso no evitó que el receptor de los New York Giants se convirtiera en un devoto fan de Michael Jackson.

Y ¿cómo sabemos que Beckham idolatra el difunto Rey del Pop? Bueno, definitivamente lo hemos visto celebrar haciendo el Moonwalk y algunos otros movimientos de baile característicos de MJ después de sus anotaciones con ‘Big Blue’.



Getty Images

Pues ahora el receptor estrella #13 de los Gigantes nos sorprendió con esto:



Tatted on me but tht ishh is deeper than the surface... Una publicación compartida de Odell Beckham Jr (@obj) el 11 de Abr de 2017 a la(s) 1:46 PDT

Ese sin duda que es un prominente tatuaje de una celebridad. El subtítulo es algo intrigante: "Tatuado en mí, pero esto está más profundo que la superficie..." ¿Qué intenta decir OBJ?

Si se me permite especular ciegamente, además de ser un fan de la música de Michael Jackson, me pregunto si Beckham ve en sí mismo a su ídolo musical.



Getty Images

Jackson, igual que Beckham, era un talento único de una vez en una generación, universalmente elogiado por sus dones, pero también era examinado sin descanso por el público y la prensa. Al igual que MJ, Odell puede exhibir un comportamiento extraño a veces y se siente generalmente incomprendido. Al igual que Michael, Beckham tiene un chimpancé mascota llamado Bubbles.



Getty Images

Esa última parte la inventé, pero todo lo demás embona, ¿verdad? Jackson fue la estrella absoluta del pop, un hombre que lo tenía todo, de la riqueza a la adulación de los demonios.



Getty Images

La tinta en la pierna de Beckham es un tributo a la influencia y el poder de permanencia de Michael Jackson, 22 años después de su último hit Nº 1 y casi ocho años después de su muerte.



Getty Images

Aquí dejamos un tema estelar de MJ con el que Beckham debe estar muy familiarizado: