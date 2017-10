Andrew Sendejo, suspendido un juego por duro golpe con el casco a Mike Wallace

La NFL impuso un partido de suspensión a Andrew Sendejo, safety de los Vikings de Minnesota, por propinar un duro golpe durante el partido que su equipo ganó el domingo frente a los Ravens de Baltimore.

De acuerdo con la liga, Sendejo infringió las reglas de seguridad, al golpear directamente en la cabeza a Mike Wallace, receptor de Baltimore, cuyo casco salió volando por la colisión. En el partido, se castigó a Sendejo por rudeza innecesaria.



#Vikings S Andrew Sendejo was suspended one game for violating league player safety rules for his hit on #Ravens WR Mike Wallace #skol pic.twitter.com/xvBl36azyF

— Next Man Up (@spottingboard) 23 de octubre de 2017