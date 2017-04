Clash Royale es el mejor eSport según los premios Bafta

Por fin un premio que no se lleva Overwatch.

Hace un par de horas en Londres, se llevó a cabo la entrega de premios a lo mejor de los videojuegos según la Academia Británica de artes fílmicas y televisión —o Bafta por sus siglas en inglés—. Como muchos esperaban juegos como Overwatch, Uncharted y Pokémon GO! hicieron acto de presencia entre los nominados, pero esta vez los resultados fueron diferentes al que todos esperaban.

Para empezar Uncharted resultó —por fin— ganador a Juego del año, mientras que Overwatch, que se ha llevado esta distinción en cuanta premiación se aparece no se fue con las manos vacías pues consiguió el premio a mejor juego multiplayer.



Premio AMD a mejor eSport

La sorpresa de la noche no fue solo que Overwatch no ganara todo, si no que el premio especial a lo mejor de los deportes electrónicos fue otorgado a un juego free-to-play para dispositivos móviles; Clash Royale.

El juego desarrollado por Super Cell ha desarrollado una fuerte base de fans y jugadores que han hecho crecer al juego de forma muy saludable. Clash Royale no fue el único juego de eSports presente y ganador, pues además del ya mencionado Overwatch, Rocket League fue premiado como el mejor juego en evolución.