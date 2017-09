El entrenador de 'GGG' pide investigar a la jueza que dio la victoria a 'Canelo'

El empate ante el mexicano Saúl Álvarez dejó un sabor amargo en el bando del campeón mediano, el kazajo Gennady Golovkin, que afirmó que la puntuación de la jueza Adelaide Byrd, que calificó 118-110 en favor de ' Canelo', está "fuera de toda realidad" y merece una investigación.

Abel Sánchez, entrenador de 'Triple G' fue el más severo sobre el tema al señalar que la Comisión Atlética de Nevada (NSAC) debería abrir una investigación para "saber si realmente es apta para calificar una pelea".



¿No entiendes la polémica de los puntos en el box? Acá te explicamos el 118-110 del Canelo Univision 0 Compartir

"Todavía no lo entiendo. Y no es la primera vez que lo hace. Ya sabíamos que su rendimiento es muy irregular y eso quedó demostrado. No hay ninguna manera de que Álvarez ganara la pelea", dijo Sánchez a la AFP.

Sobre el rendimiento de su pupilo, el entrenador mexicano dijo que durante la pelea "se desarrolló el plan que se había trabajado, principalmente en los primeros dos asaltos que siempre son complicados para los dos peleadores. El resto de la pelea, Gennady llevó el ritmo de la pelea ante un rival que se defiende muy bien".



‘Chepo’ Reynoso sobre ‘Canelo’: “Quiso jugar, divertirse, haciendo un box defensivo” Univision Deportes Network 0 Compartir



Fiel a su estilo, Golovkin fue más cauto al hablar del tema pero sentenció que el empate le parece injusto.

"Al final de cuentas esto es boxeo y tenemos que estar preparados para todo. Fue una buena pelea, pero yo creo que gané. La puntuación 118-110 es terrible. Esto le hace daño al boxeo", dijo Golovkin, quien está abierto a una revancha y satisfecho porque "al menos retuvo sus cinturones".

Por su parte, 'Canelo' considera que su pelea ante Golovkin, más allá de la puntuación, le da credibilidad al boxeo.



¿Canelo? ¿Golovkin? ¡Los memes son los ganadores de esta pelea! Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Las redes sociales vibraron con la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin. Te dejamos los mejores memes del combate. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir

"Yo creo que gané porque fui superior en el ring. Gané siete u ocho rounds. Y como dije al principio, la gente ganó con esta pelea y si ellos quieren que definamos el desempate, lo volvemos a hacer. Puede ser mayo o septiembre. Eso tendremos que definirlo", dijo el jalisciense.

"Hice todo lo que la esquina me indicó. Me moví muy bien en el centro del ring y cuando tenía que usar las cuerdas lo hice para salir golpeando. Quería noquearlo, cuando logré lastimarlo pero no tenía a un peleador fácil enfrente", opinó el mexicano.

Sobre la potencia de su rival, el pelirrojo boxeador aceptó que es de un "calibre diferente" al resto de sus rivales, pero no quedó impresionado.



"Golovkin tiene un poder diferente al de otros peleadores, pero no era el monstruo del que todos estaban hablando, que supuestamente me iba a destrozar", afirmó.

El presidente de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, trató de restarle presión a la actuación de Byrd aunque dejó en claro que su calificación dista mucho de la realidad.

"La gente puede decir lo que quiera. Yo tenía ganando a 'Canelo'' 7-5. Pero lo que sí es cierto es que esta es una de las mejores peleas que hemos visto en los últimos tiempos", opinó De La Hoya.



En fotos: 'Canelo' y 'GGG' dan un empate para la historia Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin dieron una de las mejores peleas de los últimos años. Al final el resultado fue empate. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada registró una de las mejores entradas en su historia para presenciar la pelea entre estos 2 grandes campeones. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El Himno Nacional Mexicano fue interpretado por Lucero. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Courtney Laine Mazza fue la encrgada de interpretar el Himno Nacional de los Estados Unidos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En su camino al ring, Gennady Golovkin, "GGG", caminó mostrando los distintos títulos mundiales que ostenta. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El Canelo llegó ataviado con vestimenta típica mexicana y mostrando una gran seguridad. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Inició la pelea y los primeros rounds fueron dominados por el mexicano. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir GGG y Canelo son dos de los peleadores con mayor poder de puños de esta generación por lo que la pelea resultó explosiva. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir Golovkin avanzó de manera permanente durante los 12 rounds mientras que el Canelo basó su estrategia en el contragolpe. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una pelea así era lo que necesitaba el mundo del boxeo para recuperar la fe en este deporte. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir Durante los 36 minutos que duró el combate ambos peleadores mostraron sus mejores golpes. La resistencia de mandíbula de ambos pugilistas quedó de manifiesto. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir Saúl "Canelo" Álvarez conectó 169 de los 505 golpes que disparó para una efectividad del 33.5%. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Golovkin tiró más pero con menor efectividad. El kasajo disparó 703 golpes conectando 218 para una efectividad del 31%. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir Más allá del resultado, finalmente el Canelo logró demostrar que está a la altura de los mejores. La pelea brindada esta noche lo pone entre los mejores de su generación. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir Los 36 minutos que duró el enfrentamiento fueron de gran intensidad. En los rounds finales, el Canelo volvió al ataque y puso en aprietos al kasajo. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin duda, la afición y todo el mundo del boxeo fueron los grandes ganadores esta noche. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir El Canelo deja su récord como profesional en 49 victorias, 1 empate y 1 derrota con 34 KO's. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir Golovkin pone su marca en 37 victorias y 1 empate, con 33 KO's como profesional. Foto: Lester Silva | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al final, la tarjeta de los jueces fueron: 118-110 para Canelo, 115-113 para GGG y empate a 114. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En las entrevistas al final del combate, los dos peleadores se mostraron ansiosos por un segundo combate lo antes posible. Será un gusto disfrutar nuevamente de estos dos gigantes del boxeo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Un abrazo entre estos dos guerreros al final del combate y a esperar la pelea de desempate. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

"No entiendo las tarjetas, pero es parte del deporte. Ella (Byrd) es una de las jueces más competentes de la Comisión Atlética de Nevada, y ha participado en varias peleas de campeonato. Yo tenía a 'Canelo' como ganador, pero no con ese margen", agregó De La Hoya, que hizo oficial la asistencia al evento con 22.538 espectadores.