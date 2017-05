Cinco secretos del boxeo mexicano que revelaron cuatro leyendas

Las Vegas, Nevada

Omar Carrillo/ Enviado especial

Entre los cuatro, protagonizaron cinco inolvidables peleas entre mexicanos. El combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez fue el pretexto para reunirlos y conocer algunos de sus secretos en esas grandes batallas e incluso un poco más.

Julio César Chávez, Marco Barrera, Erick Morales y Oscar de la Hoya contaron algunas de sus experiencias sobre el ring y dejaron entrever porque son leyenda del boxeo mexicano.



El autógrafo

Cuenta Oscar de la Hoya que en la primera contienda que protagonizó ante Julio César Chávez en junio de 1996, el César del boxeo subió primero al ring y él siguió.

El de Sinaloa era la máxima figura del boxeo azteca, por no decir mundial, y ya se había ganado un sitio en la inmortalidad colectiva popular mexicana.

De la Hoya era el emergente, la figura que lo quería todo. En 1992 había obtenido la medalla de oro en Barcelona 92 y su ascenso había sido vertiginoso ya en el pugilismo profesional.



Pero Julio era ‘el rey de los mexicanos’ de un lado o del otro de la frontera.

Así que cuando subió al ring, De la Hoya asegura que primero reaccionó como fan: “Lo veo, me congelo por un momento y pienso, ¿en qué momento le pido su autógrafo”.

Julio no le ha creido la anécdota y también ha contado esta noche su versión de los hechos de manera jocosa.

“Dice que yo era su ídolo y no me tuvo compasión el cabrón el día de la pelea. Si no la para el referí, me habría matado”.



Huevazos al por mayor

De la Hoya salió con el puño en alto de aquella oportunidad. Asegura que estaba “súper emocionado” porque había vencido al “gran campeón”.

Entonces le hicieron un desfile en el este de Los Angeles y pasó lo inesperado.

De entre la multitud de mexicanos voló un huevo y luego otro, y más. Sonríe y solo atina a decir: “Julio César era como un rey para nosotros”.



Un casi nocaut que no ocurrió

Tras aquella primera contienda se hizo necesaria una segunda un par de años más tarde. El combate fue tan disparejo como el primero, pero entre round y round, ahora lo sabemos, casi ocurre una monumental sorpresa.



En algún punto de la contienda, Julio conectó una derecha con potencia y "noqueó de pie" a De la Hoya.

“Me tenías noqueado, mis piernas se me fueron como espagueti, pero me dejaste ir”, le confiesa a Chávez.

“Me hubieras dicho”, contesta el propio Julio, “se habría hecho la tercera pelea”, asegura divertido.



Un tonelaje diferente

Como ahora ‘Canelo’ y Chávez Jr., Marco Antonio Barrera y Erick Morales se enfrentaron pese a la diferencia de peso y estatura. Y lo hicieron en tres distintas e inolvidables peleas en los primeros años de este siglo.

Barrera debió subir varios kilos. Comió mucho y debió mantener la forma para las tres oportunidades.

Y los días de las peleas soportó no solo los puños de Erick, sino también su peso corporal.

“Terminaba muy cansado por estar cargando el tonelaje de Morales. No es nada fácil. Tiene sus problemas aguantar un peso que no es el tuyo y dar espectáculo a la gente”, asegura.



Morales y su afición al boxeo entre mexicanos

En el 2007, Erick Morales boxeó el mismo día que Israel Vázquez y Rafael Márquez, otra gran rivalidad histórica boxística entre mexicanos.

Pero 'Terrible' no quería perderse la pelea de sus compatriotas porque ya había visto la primera y encarnizada batalla entre ambos.

Así que cuando subió al ring, asegura que pensaba: “ojalá que acabe pronto para irme a ver la otra”.

Para su desgracia no ocurrió así, el duelo se extendió a 12 rounds y lo perdió.

Aunque, finalmente, no confesó en la charla si al menos en repetición o grabado pudo ver a sus compatriotas.