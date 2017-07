“El lonche”: ¿hecho en casa o del restaurante?

POR EDUARDO ALEGRIA

Recuerde que las pastas, arroces rápidos, bocadillos, pizzas y hasta bolsitas de ‘snacks’ no pueden reemplazar a las verduras, legumbres y pescados… y que los hidratos de carbono refinados engordan. Siempre hay trucos para mantenerse en forma como levantarse temprano para hacer un poco más de ejercicio o salir a caminar, también puede subir y bajar escaleras en su trabajo por 10 minutos antes de tomar su lonche… o puede estacionar lejos para obligarse a caminar o usar el transporte público. Claro que ir al gimnasio es lo más efectivo.

Preparar la comida en casa no sólo es bueno para su presupuesto, sino que al mismo tiempo es más saludable porque usted controla los ingredientes que va a usar, la calidad y las calorías. Por lo demás si a la hora de entrar a la cocina invita al esposo, esposa e hijos a preparar el almuerzo para el trabajo, establecerá una relación más cercana con ellos y convertirlo en el momento más importante del día.



Comer en la calle es un riesgo de ingerir calorías que no desea ni necesita. Hay alimentos de restaurantes que no parecen, pero tienen muchísimas calorías, según reveló un estudio del The New York Times.

Revise los siguientes ‘Combos’ que tienen más de 2,000 calorías: (los detalles de las comidas aparecen en inglés, como los ofrecen)

MCDONALD’S Crispy Chicken sandwich with bacon (750), fries (340), Coke (200), McFlurry with Oreos (690).

BURGER KING Double Whopper with cheese (1,070), onion rings (410), vanilla milkshake (550).

WENDY’S Baconator Cheeseburger (940), Potato with bacon and cheese (520), Caesar salad (250), Coke (320).

SUBWAY Cold-cut combo (375), chips (230), chicken noodle soup with oyster crackers (155), cookie (220), Buffalo-chicken salad (360), Coke (200), egg-and-cheese flatbread (370), juice (100).

STARBUCKS Java Chip Frappucino (460), latte (190), orange mango smoothie (270), grilled cheese (580), popcorn (125), sausage croissant (410).

PIZZA HUT Meat Lover’s Stuffed Crust pizza (880), baked wings with blue cheese (340), Mountain Dew (440), two cookies (360).

POTBELLY Orange Mango juice (250), big Italian sandwich with mayonnaise (1,088), chips (220), cookie (420).

CHIPOTLE Carnitas burrito (945), chips and guacamole (770), Coke (276).

SHAKE SHACK Double ShackBurger (770), fries (470), Black and White shake (760).

OLIVE GARDEN Salad (150), breadstick (140), Tour of Italy sampler (1,500), quartino of wine (230).

IHOP Classic Skillet, with sausage (1,880); orange juice (110).



MAGGIANO'S LITTLE ITALY Zuccotto cake (1,790), cappuccino (220).

CHEESECAKE FACTORY Louisiana Chicken Pasta (2,370).

Habla el experto

Ya se sabe que este tipo de alimentación diaria no es nada saludable. Pero no es sólo eso, según el Dr. Germán Criollo, profesor de Anatomía y Fisiología de St. Augustine College de Chicago, el consumo diario de estas comidas trae varios riesgos. “Hay dos aspectos si cocinas, primero que te da ventaja para elegir los ingredientes a tu gusto y cuidado dietético como fibras, vitaminas y proteínas; segundo es el control del número de calorías que vas a ingerir, muy distinto a comprar en el restaurante donde uno se come todo lo que le sirven”, explica.

También señala que hay otro tipo de problemas. “Si come más calorías de las que necesita y no las quema con actividad física, va a engordar y su páncreas no va a producir la suficiente insulina que necesita su cuerpo, subirán los niveles de azúcar en la sangre y lo pondrán en riesgo de diabetes Tipo 2. Otro problema de comer sin control de ingredientes, es la dieta baja en fibra que está asociado al cáncer de colon”, dijo. “Recuerde, las fibras son las sustancias que no se pueden digerir, como espigas molidas del arroz marrón, semillas de las frutas, cáscaras de los granos, etc.

Hágalo en casa

Para cocinar en casa el lonche, de acuerdo al Chef Pérez, profesor del programa de Artes Culinarias de St. Augustine College de Chicago, sólo hay que tener un poco de imaginación para hacerlo divertido. “Cocinar no es un drama si lo hace con gusto. Para que le de ganas de hacerlo, prepare las comidas que le encantan”, recomienda.



“No se complique, sea práctico. Use la olla arrocera, las ollas que cocinan por varias horas mientras usted se va al trabajo, etc. Si le sobra comida úsela a la hora de la cena o para preparar el desayuno. Si tiene tiempo cocine por adelantado para varios días”, aconseja.

¿Qué puede preparar rápido y saludable? El Chef Pérez dice que no hay receta secreta y que uno puede echar a andar su imaginación teniendo siempre presente utilizar ingredientes saludables. “Prepare comidas usando ingredientes frescos y variados en los que use mucha verdura, granos y carnes sin grasa. Haga lo que le guste no se ponga límites, sólo controle sus ingredientes”, concluyó.

Dos recetas prácticas

Ensalada de manzana y pollo (290 calorías)

Ingredientes

1 manzanas roja; tallos de apio (en cubitos); 1 pechuga de pollo (sin piel, cocida, cortada en cubitos); yogur griego normal sin grasa; pasas; mayonesa; sal; pimienta negra; hojas de lechuga.

Dirección

1. Cortar las manzanas en cuartos; Quitar el núcleo y picar.

2. En un tazón mediano, mezcle todos los ingredientes, excepto la lechuga.

3. Para servir, coloque la lechuga en los platos de servir encima con ensalada de manzana y pollo.

Fuente: USDA



Tacos de pescado (393 calorías)

Ingredientes

Filete de tilapia; sal; quinua enjuagada; zanahoria cortada en rodajas finas; pepino en rodajas finas; repollo rojo; brócoli picado; cilantro fresco; zumo de limón; tortillas de trigo integral.



Dirección

1. Precaliente el horno a 350°F. En una bandeja de hornear grande, coloque la tilapia y agregue sal al gusto. Hornee durante 25 minutos, o hasta que el pescado se desmenuce fácilmente con un tenedor.

2. Mientras tanto, en una olla mediana, llevar 2 tazas de agua y la quinua a ebullición a fuego medio; Reduzca el fuego a bajo y cocine durante unos 20 minutos, o hasta que estén tiernos.

3. En un tazón grande, combine las verduras y el cilantro. Cuando el pescado está listo, exprimir el jugo de limón sobre el filete. Rellene cada tortilla con pescado y ¼ de taza de verduras. Enrolle y sirva.

Fuente: USDA