México ante el reto de superar una pandemia en plena recesión y con una moneda devaluada

Con una crisis global inevitable a la vuelta de la esquina, México enfrenta este panorama inmerso en una división social e ideológica, provocada por la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador , el primer mandatario de izquierda en la historia del país. Con 367 casos positivos y cuatro muertes por coronavirus hasta el momento, el gobierno no declara todavía una cuarentena nacional, mientras intenta que la economía no se detenga completamente.

“Se debe seguir una estrategia de consenso y de alianzas sólidas donde la carga fiscal no sea tan grande para el gobierno, pero que permita un margen de actuación al sector privado”, precisó de la Cruz Gallegos, dejando claro que de no darse este escenario “el problema se verá en el mercado interno de consumo; golpeará al empleo. Se estima que haya una pérdida de 700,000 a 800,000 trabajos formales”.

AMLO: "Yo les diré cuándo ya no hay que salir"

Mientras esta realidad inestable se instala en el territorio nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de salud del gobierno mexicano, indicó que la evolución de esta pandemia no es un asunto lineal a la hora del análisis, por lo que el país se debe preparar “para una epidemia larga, con la finalidad de no tener casos en general al mismo tiempo“. El funcionario fue claro al decir que no se ha cruzado todavía la fase 2 de la epidemia. "Estamos en transición", comentó.