Consejos para hacer rendir tu dinero y pasar una feliz Navidad

La Navidad puede ocasionarles stress a algunas personas, por no planificarse con tiempo en la compra de regalos o no tener dinero suficiente para comprarle regalos a todos, entre otros motivos. A continuación, los pasos y consejos para unas fantásticas Navidades rindiendo al máximo nuestro dinero.

2. El amigo secreto

Jugar al amigo secreto no solo puede resultar divertido si no que es un gran aliado para tu buena economía en Navidad. Si la familia es numerosa con abuelos, tíos, primos sobrinos, hermanos, etc, no tendrás que regalarles a todos y por el contrario te podrás lucir con un solo regalo, sin que ello desajuste tu presupuesto por estas fechas. También aplica para grupos de amigos y compañeros de trabajo.