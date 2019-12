Consejos para comer de todo en Navidad y hacerlo de forma saludable

La Navidad es quizá el mes del año que más preocupa a las personas por los excesos en las dietas. Evitar los kilitos adicionales es casi que una misión imposible durante esta época. Sin embargo, detrás del ¿qué no podemos comer para cuidar nuestra figura?, también nos preguntamos ¿de qué manera podemos comer sano?, todo con tal de no crear traumatismos morales al comenzar el nuevo año.

Podemos hacer de nuestro diciembre un mes mágico donde las tortas, las harinas, carnes ahumadas, postres y las diferentes recetas de cerdo de la cultura latinoamericana adornen nuestras mesas y nuestro paladar. Por supuesto, esto sin crearnos problemas de sobre peso.

La clave está en el ejercicio

Consultamos con nutricionistas y entrenadores físicos para concluir que la clave está en el ejercicio. Acudir al gimnasio, trotar, abdominales en casa y hasta el yoga y las rutinas de movimientos cardiovasculares nos ayudaran más de lo que creemos. Pues, no se trata de quemar calorías, sino de fortalecer nuestro metabolismo a través de los ejercicios. A la hora de preparar o elegir tu menú navideño sigue el camino, o mejor dicho, el encanto aromático de los alimentos frescos. Es fundamental para llevar una buena dieta, por eso el consejo no puede ser otro que: evitar por todos los medios los alimentos precocinados, con menos condimentos y por supuesto, no podía faltar, con menos conservantes y colorantes.





Las bebidas también son importantes

Entre comidas es mejor optar por aquellas que cuentan con virtudes diuréticas. Por supuesto, no olvides las fresas ni la piña en tu dieta navideña, ya que te ayudarán enormemente además de ser frutas, sobre todo en el caso de la piña, que no son tan costosas. Por sus características aportan muchísimo al cuerpo humano. El alto contenido de agua las convierte en una de las mejores opciones para refrescarse, además son diuréticas y ayudan a eliminar líquidos a través de la orina, por esa razón tu abdomen luce más desinflamado.





Come lo justo y necesario

Si ya trabajas para acelerar tu metabolismo, comes alimentos frescos y estás bien hidratado, el próximo paso es no excederse en las cantidades, más si es en esta época, donde las porciones entre alimentos crecen. Es decir, si haces ejercicios y comes hasta cuatro y seis veces al día, conserva las porciones adecuadas.





No te niegues a un buen postre

Eso sí, trata de comerlo en el momento justo: Noche Buena, Noche Vieja, Día de Reyes, etc. En este sentido sí es mejor restringirse un poco, sobre todo si no quieres que esos kilitos de más se vayan notando antes de estrenarte la ropa de fin de año.

NOTICIAS RELACIONADAS

Por supuesto, durante estas festividades es casi un crimen decir que no a un brindis con vino, sidra o champán, pero recuerda siempre la importancia de beber agua durante las comidas, ya que ningún otro líquido te ayudar a digerir mejor los alimentos, que por cierto, es mejor mantener los horarios ya que el desorden de alimentación no es un mito y comienza por no comer en las horas adecuadas.