Cómo y cuándo ver el cuarto debate demócrata

El cuarto debate del Partido Demócrata se realizará el 15 de octubre de 2019 , esta vez organizado por The New York Times y CNN, en el que se encararán los que quieren la silla que ocupa actualmente el presidente Donald Trump.

Los encargados de presentar y moderar el debate son Anderson Cooper y Erin Burnett de CNN y por Marc Lacey de The New York Times.

El debate se transmitirá en vivo por CNN, CNN Internacional, CNN en Español, también se transmitira por las paginas web CNN.com y NYTimes.com. Además, el debate estará disponible a través de las aplicaciones de CNN y The New York Times para iOS y Andriod, por las aplicaciones de CNNgo para Apple TV, Roku, Amazon Fire, Chromecast y Android TV, los canales de SiriusXM 116, 454, 795, el Westwood One Radio Network y por National Public Radio, informó el Partido Demócrata en su web.