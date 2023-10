¡Bailando por una Causa! Conoce a las 8 estrellas de MQB y a las causas de interés que apoyan para los Hispanos en los Estados Unidos.

No Kid Hungry es una campaña nacional dirigida por Share Our Strength, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para resolver los problemas del hambre y la pobreza en Estados Unidos y en todo el mundo. Tras 25 años invirtiendo con éxito en organizaciones locales sin ánimo de lucro y ayudando a encontrar los mejores enfoques para erradicar la pobreza y el hambre, Share Our Strength lanzó No Kid Hungry en 2010.