Te decimos cómo ver la telenovela Como Tú No Hay 2

¿Has escuchado que todos tenemos un doble en el mundo? Pues Toño y Ricardo, los personajes de Adrián Uribe en Como Tú No Hay 2 , lo encontrarán y por azares del destino intercambiarán vidas. No te la pierdas de lunes a viernes a las 10P/ 9C por Univision.

Aquí te damos los detalles para que puedas ver todos los capítulos completos de la novela: ¿Dónde se pueden ver los capítulos completos? Los capítulos completos de Como Tú No Hay 2 estarán disponibles en Univision.com y en las aplicaciones de Univision y Univision Now.

En la aplicación Univision Now sigue los siguientes pasos:

• Entra a Univisionnow.com, da clic en el botón que dice ‘Inicia tu prueba gratis’.

• Ingresa tu correo electrónico y tu contraseña.

• Selecciona tu plan preferido, puedes elegir la suscripción mensual por $5.99 o la suscripción anual por $49.99, e ingresa tu tarjeta de crédito.

• Descarga la aplicación en tu dispositivo con App Store o Google Play.

• Ahora sí puedes disfrutar del capítulo de Como Tú No Hay 2 en vivo de lunes a viernes a las 10P/ 9C en Univision Now.

• Puedes retroceder hasta 72 horas y también ver el capítulo más reciente de Como Tú No Hay 2 de los últimos 7 días.

• Los capítulos de Como Tú No Hay 2 solo están disponibles en Estados Unidos y Puerto Rico.