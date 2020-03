Castings 2020 - Application and Release

Univision Networks & Studios, Inc. (“Univision”) está buscando cantantes, imitadores, músicos, atletas (o personas con habilidades deportivas), bailarines, coreógrafos, comediantes, conductores, “social influencers” y personas buscando pareja para participar en varios programas que puedan ser transmitidos por Univision.

REQUISITOS DE Elegibilidad :

(a) Ser mayor de 18 años de edad a partir del 1 de mayo del 2019 y tener la documentación válida que así lo demuestre;

(b) ser ciudadano o residente legal de los Estados Unidos de América o estar legalmente en los Estados Unidos de América, y proveerle a Univision EVIDENCIA DE DICHA ELEGIBILIDAD EN LA FECHA DE SU AUDICIÓN (por ejemplo, pasaporte americano, tarjeta de residencia, y/o certificado de nacimiento provisto por un estado de los Estados Unidos de América o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico);

(c) tener pasaporte vigente y/o documento de autorización para re-ingreso a los Estados Unidos de América; y

(d) dominar el español.

Sin limitar lo anterior, las personas incluidas en cualquiera de las siguientes categorías no podrán participar:

(v) los que, a partir de la fecha de su audición, sean empleados, agentes o representantes (a) de Univision, Univision Communications Inc., The Univision Network Limited Partnership, Univision Television Group, Inc., Univision Interactive Media, Inc., UniMás Television Group, Inc., UniMás Network, Galavision, Inc., Univision Management Co., Univision of Puerto Rico, Inc., Univision Radio, Inc., Fusion Media Network, LLC, Univision Local Media, Inc., El Rey Holdings LLC, Uni-Rey Services, LLC, o sus respectivas afiliadas, matrices, o subsidiarias; y/o

(w) los que se encuentren actualmente bajo, o negociando, un contrato exclusivo con cualquier persona o entidad que le prohíbe o impide participar en un programa de televisión; y/o

(x) los que sean candidatos para algún tipo de cargo político y/o se conviertan en candidatos para algún tipo de cargo político desde la fecha en que se presenten a la audición hasta un año después de la primera transmisión del último episodio del programa en caso de ser elegido como participante; y/o

(y) los familiares inmediatos (incluyendo, cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, padrastros, hijastros, sobrinos, nietos, primos y/o tíos) de, o las personas que residan en la misma residencia que, cualquiera de las personas identificadas en las cláusulas (v), (w) o (x) anteriores; y/o

(z) los que hayan sido finalistas en algún programa de televisión de competencia estilo “reality” en los últimos 2 años.

Estos Requisitos de Elegibilidad podrán ser cambiados en cualquier momento por Univision a su entera discreción.

CÓMO PARTICIPAR EN LAS AUDICIONES :

Para participar en audiciones, debe:

(a) Asistir a una audición en persona y llevar: (i) dos fotografías recientes suyas, mínimas de 4”x6” (una del rostro solamente y otra del cuerpo entero); (ii) prueba de su edad (ej., Pasaporte, licencia de conducir, Certificado de Nacimiento); (iii) prueba de su ciudadanía o residencia legal de los Estados Unidos de América o evidencia de su autorización de estar legalmente en los Estados Unidos de América; y (iv) pasaporte vigente y/o documento de autorización de re-ingreso a los Estados Unidos de América. Las fechas, los horarios y los lugares de las audiciones serán anunciadas al aire y/o en www.univision.com. Las audiciones están actualmente programadas para ocurrir en las siguientes ciudades en las siguientes fechas:

New York, New York el 16-17 de mayo del 2019

San Antonio, Texas el 19-20 de mayo del 2019

Los Angeles, California el 23-24 de mayo del 2019

Miami, Florida el 29-30 de mayo del 2019

Puerto Rico el 12-13 de junio del 2019

Usted se encargará de sus gastos relacionados con su audición, incluyendo, gasolina, boletos aéreos, transportación, hospedaje y/o comida.

Univision se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento y a su sola discreción, los lugares, los horarios y/o las fechas de las audiciones.

(b) Llenar y firmar la Solicitud disponible en www.univision.com/castings

Los participantes serán elegidos por Univision a la sola discreción de Univision. En caso de ser seleccionado, cada participante debe llenar, firmar, entregar y acordar a cumplir con todos los documentos y términos y condiciones requeridos por Univision. En caso de no presentar dichos documentos completos y firmados antes de la(s) fecha(s) requerida(s) por Univision, el participante podrá ser descalificado a la sola discreción de Univision.

Las solicitudes y todos los otros materiales que usted entregue serán propiedad de Univision y no serán devueltos. Cualquier información personal presentada a Univision puede ser utilizada para ofrecerle información acerca de otras ofertas, productos o servicios. La información personal que usted presente estará sujeta a las políticas de privacidad de Univision. Para obtener una copia de dichas políticas, favor de visitar www.univision.com. Univision no será responsable por materiales perdidos, robados, desviados, mutilados, tardíos, extraviados, falsos o ilegibles. Los documentos y/o materiales ilegibles, incompletos, falsos o inexactos son nulos.

Todas las decisiones, incluyendo sin limitación, la selección y elegibilidad de participantes, el criterio para ser seleccionado, el uso de los materiales en los que aparezcan los participantes (incluyendo en la etapa de selección), y la grabación, transmisión, explotación y distribución de cualquier programa, son en la sola discreción de Univision. Univision se reserva el derecho de no producir algún programa y de establecer y determinar todas las fechas y locales de grabación. A su entera discreción, Univision podrá descalificar a cualquier persona que considere haber violado las reglas establecidas por Univision o cualesquier disposiciones legales aplicables. No obstante cualquier disposición en contrario establecida en este documento, todos los derechos de Univision establecidos en el presente aplicaran a Univision y cualquier tercero que este designe.

Siempre que lo requiera el contexto, los pronombres que se usan en todo este documento incluirán las correspondientes formas masculino, femenino o neutro, y la forma singular de los sustantivos y pronombres incluirá el plural y viceversa.

[FAVOR DE REVISAR, COMPLETAR Y FIRMAR LA SOLICITUD Y CESIÓN DE DERECHOS Y RELEVO





EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS.]





SOLICITUD

Para participar, debe llenar, firmar y entregar a Univision esta solicitud y cumplir con los Requisitos de Elegibilidad tanto como todos los otros términos y condiciones de esta solicitud.



(POR FAVOR LLENAR A MANO CON LETRA LEGIBLE)



NOMBRE COMPLETO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: _____________________________ ESTADO: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO CELULAR: TELÉFONO CASA:

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD:

GÉNERO: HOMBRE: MUJER:

ESTADO CIVIL: SOLTERO/A CASADO/A SEPARADO/A DIVORCIADO/A VIUDO/A

HIJOS: NO SI ¿CUANTOS?

OCUPACIÓN : EMPLEADOR:

NACIONALIDAD:

¿ERES ciudadanO o residente legal de los Estados Unidos de América o estas autorizadO para ESTAR Legalmente en los Estados Unidos de América? NO SI

FAVOR CONTESTAR LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN. SI UNA PREGUNTA NO APLICA, ESCRIBA “N/A” o “NO.” NO DEJE NINGÚN ESPACIO EN BLANCO.



1. ¿TIENES REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA O AGENTE? NO SÍ

SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLICA:

2. NOMBRA LAS GRABACIONES (INCLUYENDO PARA CDS, TV, CINE, E INTERNET) EN LAS QUE HAS PARTICIPADO:

3. NOMBRA CUALQUIER PILOTO O PROGRAMA DE TELEVISIÓN O INTERNET EN EL QUE HAS PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS Y PARA QUÉ CANAL/PAGINA:

4. ¿ACTUALMENTE ESTAS SIENDO CONSIDERADO PARA ALGÚN OTRO PROGRAMA DE “REALITY”?

NO SÍ SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLICA:

5. ¿EXISTE ALGUNA FOTOGRAFÍA O ALGÚN VIDEO O MATERIAL TUYO QUE PUEDA SER OFENSIVA/O U ILÍCITA/O? NO SÍ SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLICA:

6. ¿HAS SUFRIDO ALGUNA ENFERMEDAD O ACCIDENTE QUE HA AFECTADO TU ESTADO FÍSICO O MENTAL DURANTE LOS ULTIMOS TRES AÑOS? NO SÍ

SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLICA:

7. ¿HAS SIDO CONVICTO DE ALGÚN DELITO? NO SÍ

SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLICA:

8. ¿HAS SIDO OBJETO DE ALGUNA INVESTIGACIÓN CRIMINAL O TIENES CARGOS PENDIENTES?

NO SÍ SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLICA:

9. ¿HAS ESTADO ENVUELTO EN ALGÚN LITIGIO LEGAL? NO SÍ

SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLICA:

10. ¿HAS SIDO PARTE DE CUALQUIER ACCION PENAL, CIVIL O ADMINISTRATIVA O HAS RECIBIDO CUALQUIER CONDENA DICTADA EN TU CONTRA? NO SÍ

SI LA RESPUESTA ES SÍ, EXPLICA:

11. ¿donde te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cuál es tu nombre de usuario y Cuántos AMIGOS Y/O seguidores tienes?

FACEBOOK: # DE AMIGOS/SEGUIDORES:

INSTAGRAM: # DE SEGUIDORES:

TWITTER: # DE SEGUIDORES:

SNAPCHAT: # DE SEGUIDORES:

VINE: # DE SEGUIDORES:





TÉRMINOS Y CONDICIONES

(a) UNIVISION SE RESERVA EL DERECHO DE AUDICIONAR PERSONAS FUERA DE SU ORDEN DE LLEGADA. LOS ESPACIOS DE AUDICIÓN SON LIMITADOS Y DEBIDO A LAS LIMITACIONES DE TIEMPO, A PESAR DE QUE UN PARTICIPANTE SEA ELEGIBLE PARA AUDICIONAR, PUEDE SER QUE NO TENGA LA POSIBILIDAD DE HACERLO.

(b) SI ALGÚN PARTICIPANTE SE VISTE CON ROPA OFENSIVA, ACTÚA DE FORMA PREPOTENTE, SOEZ O VIOLENTA, SI TRAE CUALQUIER MARCA, IMAGEN DE UNA CELEBRIDAD VIVA O FALLECIDA, LOGOS DE EQUIPOS DEPORTIVOS O PARTIDOS POLÍTICOS, DE PRODUCTOS O DE SERVICIOS, O SIMILARES, DICHO PARTICIPANTE PODRÁ SER DESCALIFICADO O TENDRÁ QUE TAPAR, QUITAR O CAMBIAR DICHO ARTICULO DE ROPA, A DISCRECIÓN EXCLUSIVA DE UNIVISION.

(c) Todas las decisiones con respecto a las audiciones serán a discreción de Univision y serán definitivas e inapelables.

(d) Las solicitudes, fotografías y/o cualquier otro material entregado por los participantes serán propiedad de Univision y no serán devueltas.

(e) Al firmar este documento, usted en este acto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que todos los detalles, información, documentación y materiales consignados en la solicitud y proveídos a Univision son verdaderos, precisos y de ninguna manera falsos, engañosos o propiedad de terceros.

(f) Univision se reserva el derecho de descalificar en cualquier momento a cualquier participante por cualquier razón a la única y entera discreción de Univision, incluyendo si dicho participante ha entregado información falsa, inexacta o engañosa, o si ha públicamente sido involucrado en cualquier actividad ilícita, lasciva, pornográfica u objetable.

(g) Ningún participante podrá publicar, revelar ni discutir con ningún tercero información alguna relacionada con la solicitud, las audiciones, el equipo de producción, los demás participantes o cualquier otra información relacionada que llegue a su conocimiento a menos que tenga autorización previa y escrita de Univision en cada instante.

(h) Al firmar este documento, cada participante reconoce y está de acuerdo con seguir las reglas, regulaciones, términos y condiciones de Univision, y que las reglas pueden ser cambiadas verbalmente o por escrito en cualquier momento por Univision y está obligado a cumplir dichas reglas. Las decisiones de Univision serán definitivas e inapelables.

(i) PERSONAS QUE NO QUIERAN SER GRABADAS O QUE NO ESTÉN DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y LAS REGLAS DE UNIVISION NO DEBEN ASISTIR A LAS AUDICIONES NI ENTRAR AL LOCAL DONDE SE LLEVARAN A CABO LAS AUDICIONES Y NO DEBEN SOMETER SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO MEDIO, DE LO CONTRARIO SE ENTENDERÁ QUE ESTÁN PLENAMENTE DE ACUERDO EN SER GRABADOS Y QUE MANIFIESTAN SU PLENA CONFORMIDAD CON EL PRESENTE DOCUMENTO Y LAS REGLAS DE UNIVISION.

DECLARACIÓN

(Por favor lea cuidadosamente y firme)

Por este medio acuerdo, afirmo y reconozco que (i) he leído y cumplo con todos los Requisitos de Elegibilidad y acuerdo someterme a todos los términos y condiciones establecidas en este documento; (ii) las respuestas y otras declaraciones que he dado en este documento las he dado con honestidad, precisión y sin omisiones de ningún tipo; (iii) estoy dando un permiso explícito a Univision para contactar a cualquier persona o entidad mencionada en la solicitud para que ofrezca referencias sobre mi persona; (iv) si cualquier información incluida aquí resulta falsa, imprecisa, engañosa o incompleta, entiendo que será razón suficiente para ser excluido del proceso de selección de participantes y/o, de ser seleccionado, ser excluido de cualquier programa; (v) aun si cumplo con los Requisitos de Elegibilidad, Univision no tiene ninguna obligación de entrevistarme y/o seleccionarme como participante; (vi) aun si soy seleccionado como participante en algún programa, ni Univision ni algún tercero tiene obligación de producir algún programa, y cualquier cadena de televisión que transmita cualquier programa no está obligada a transmitirlo aun si hubiera sido producido; y (vii) todas las decisiones de Univision relacionadas con la selección de participantes son finales y no están sujetas a objeción ni apelación.

LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES VERDADERA Y ESTOY DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES ARRIBA SEÑALADOS. DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN FALSA QUEDARÉ ELIMINADO AUTOMÁTICAMENTE EN CUALQUIER MOMENTO.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE (EN LETRA MOLDE) CIUDAD, ESTADO

FIRMA FECHA

Número de Seguro Social:

En caso de ser menor de 21 años de edad y domiciliado en Puerto Rico, ambos padres o el tutor legal también tienen que firmar:

_______________________________________ _____________________________________

Nombre del padre o tutor (letra de molde) Firma del padre o tutor

_______________________________________ ______________________________________

Nombre de la madre (letra de molde) Firma de la madre

____________________________________________________________________________

Dirección (calle) (núm.) (urb.) (ciudad) (estado) (código postal)

Fecha: _________________________________

En caso de ser menor de 19 años de edad y domiciliado en Alabama o Nebraska, el padre o la madre o el tutor legal también tiene que firmar:

_______________________________________ _____________________________________

Nombre del padre o tutor (letra de molde) Firma del padre o tutor

_______________________________________ ______________________________________

Nombre de la madre (letra de molde) Firma de la madre

____________________________________________________________________________

Dirección (calle) (núm.) (urb.) (ciudad) (estado) (código postal)

Fecha: _________________________________





CESIÓN DE DERECHOS Y RELEVO

NOMBRE COMPLETO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: _____________________________ ESTADO: CÓDIGO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO CELULAR: TELÉFONO CASA:

TELÉFONO OFICINA:

FECHA Y LUGAR DE AUDICIÓN: _____________________________________________________________________

Deseo ser considerado para participar en un programa que sería producido por Univision Networks & Studios, Inc. (“Univision”) y/o cualquier tercereo (“Programa”). Entiendo que, como condición para obtener la oportunidad de audicionar y participar, tengo que hacer unas manifestaciones bajo protesta de decir verdad, dar unos consentimientos y acordar cumplir con las obligaciones descritas abajo. Entrego la Solicitud y esta Cesión de Derechos y Relevo (“Cesión”) con el entendido de que serán, con base en las mismas, que Univision determinará mi elegibilidad para participar en un Programa. Por consiguiente, al otorgar el presente documento, acuerdo, declaro y garantizo lo siguiente.

FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR

En caso de ser elegido para participar en un Programa, me comprometo a estar disponible en los momentos y lugares que Univision razonablemente me solicite respecto de dicho Programa (incluyendo en la etapa de selección), incluyendo sin limitación, cualquier prueba, audición, ensayo, publicidad, “trailers” (avances), llamadas de prensa, fotografías, grabaciones “retakes” (nuevas tomas), interpretaciones, ejecuciones, entrevistas u otras colaboraciones (colectivamente, mi “Participación”).

Por la presente autorizo irrevocablemente, exclusivamente, para todo el mundo, y de forma perpetua, a Univision, y a quien esta última designe, a usar, explotar, editar, grabar, comercializar, licenciar y publicar mi nombre, material biográfico, fotografías, videos, grabaciones, interpretaciones, ejecuciones, imagen, apariencia, voz, información sobre premios, mi Participación y/o cualquier otro dato semejante, para cualquier propósito, incluyendo sin limitar, para la producción, edición, comercialización, transmisión, retransmisión, promoción y explotación del Programa, sin restricciones, en su totalidad o en parte, por cualquier método y en todos y cada uno de los medios de comunicación y explotación actualmente conocidos o que se desarrollen más adelante, incluyendo, sin limitación, todas las formas de televisión y de radio, el Internet, sistemas inalámbricos (“wireless”), “podcasting,” SMS, re-transmisión por cable y satélites, videogramas y fonogramas y publicaciones impresas (conjuntamente, “Cualquier Medio”), sin aviso o compensación alguna. Reconozco y acepto que no me reservo derecho alguno en relación con dicho uso o publicación.

Si mi Participación constituye una obra sujeta a derechos autorales, esta deberá ser considerada como "obra por encargo" (como se define en la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América) y Univision tendrá la propiedad sobre todos los derechos correspondientes, sin limitación alguna. Asimismo, reconozco que Univision será el legítimo titular del Programa y que cuenta con todos los derechos para usarlo, transmitirlo, distribuirlo, licenciarlo, venderlo, exhibirlo, promocionarlo, difundirlo, adaptarlo, modificarlo, editarlo y explotarlo, en todo el mundo, por el máximo periodo de tiempo permitido por ley aplicable, a través de Cualquier Medios, de cualquier forma y sin restricción alguna. En caso de que adquiera u obtenga cualquier derecho directamente o indirectamente derivado de o relacionado con el Programa y/o con mi Participación, me obligo a documentar por escrito la cesión de todos y cada uno de dichos derechos, sin contraprestación alguna, incluyendo sin limitar, todos los derechos presentes o futuros, contenidos en Cualquier Medio, en los términos que la ley aplicable lo permita y para el beneficio único y exclusivo de Univision, y proporcionaré dicho(s) documento(s) a Univision dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a que hubiere obtenido dichos derechos.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad y garantizo que: (i) cualquier contenido sometido por mí a Univision (el “Material”), es una creación independiente y original; (ii) soy el único creador del Material y soy el único dueño de todos los derechos, títulos, interés (incluyendo derechos de autor) del Material y todas las partes y elementos del mismo; (iii) el Material no contiene ningún material o contenido de terceros, incluyendo, sin límite, audio, video, fotografías, imágenes, graficas, obras de arte, trabajos de artes visuales, texto, guiones, artículos, diálogos, o materiales temáticos; (iv) el Material no representa ni se refiere a cualquier producto, servicio, nombre de negocio o empresa, marca, logotipo, o lema identificable; (v) el Material no contiene nada que sea considerado como difamatorio, libelo, ilegal, obsceno, sexual, violento o ofensivo; (vi) el Material cumple con las regulaciones editoriales establecidas por Univision; (vii) el Material no ha sido previamente publicado, exhibido, distribuido, registrado, editado o explotado en ninguna forma o ningún medio por ninguna persona; y (viii) el archivo del Material no contiene ningún virus, spyware, malware, y cualquier otro programa o código o software dañino o invasivo. Además, por la presente autorizo irrevocablemente, exclusivamente, para todo el mundo, y de forma perpetua a Univision a usar, reproducir, publicar, distribuir, transmitir, exhibir, realizar, editar, modificar, adaptar, sublicenciar, comercializar, crear obras derivadas del, y explotar de cualquier otra forma el Material, incluyendo todas las grabaciones, fotografías, imágenes, y contenido de video o audio del mismo, en Cualquier Medio para todos los propósitos relacionados con el Programa y para cualquier comercialización general, publicidad, promoción, liga comercial, mercancía u otros propósitos de negocio de Univision, sin aviso o compensación para mí. Reconozco y acepto que no me reservo derecho alguno en relación con dicho uso o publicación.

Reconozco y entiendo que cualquier uso que haga Univision de mi Participación y/o del Material, directamente o indirectamente, podrá ser negativo, despectivo, vergonzoso o desfavorable por cualquier motivo, por lo que no me reservo derecho ni acción alguna en relación con lo anterior.

Reconozco que Univision no tendrá responsabilidad alguna frente a mí y podrá en cualquier momento descalificarme de las audiciones y/o del Programa a su única y entera discreción. Sin limitar lo anterior, en caso de incumplimiento, de acto negligente o de una omisión por parte mía a los términos y condiciones del Programa, los Terminos (como se define a continuación) y de esta Cesión, Univision podrá descalificarme del Programa y/o retener, retirar o revocar cualquier premio que haya obtenido, tal como usar cualquier recurso bajo la ley.

Reconozco que cualquier decisión de Univision es definitiva e inapelable y que Univision se reserva el derecho de retirarme del Programa, sus locaciones o instalaciones a su única y absoluta discreción. Además, reconozco y acepto que los intereses del Programa prevalecerán por encima de los de cualquier participante, y en caso de cualquier disputa en relación con algún elemento del contenido del Programa o de los Terminos, la decisión de Univision será definitiva e inapelable. Aún en caso de ser descalificado del Programa, reconozco y acepto que Univision estará plenamente facultada para usar y explotar mi Participación, el Material y demás derechos previstos en este documento, de conformidad con los términos y condiciones de esta Cesión.

Me comprometo a cumplir todos los términos y condiciones del Programa que sean establecidas de tiempo en tiempo por Univision (incluyendo sus delegados o representantes) verbalmente o por escrito (los “Términos”). Me comprometo a comportarme adecuadamente en el Programa, a observar todos los procedimientos, los Términos, a atender todas las instrucciones dadas por los delegados o representantes de Univision, o de cualquier personal de la producción del Programa y de las medidas de seguridad que establezca Univision en las locaciones y en general para la realización del Programa.

Reconozco que Univision se reserva el derecho a modificar los Términos o terminar el Programa en cualquier momento sin que tenga responsabilidad alguna frente a mí. Además, cumpliré oportunamente todas las instrucciones y solicitudes de Univision y su equipo de producción.

Declaro bajo protesta de decir verdad que a la fecha de suscripción de este documento tengo o soy mayor de 18 años y soy elegible para participar en el Programa como detallado en este documento. Acepto que Univision se reserva el derecho de exigirme en cualquier momento la exhibición de mi(s) documento(s) de identificación.

Declaro también bajo protesta de decir verdad que hablo en español tal y como fuera mi lengua materna.

12. Garantizo que soy ciudadano o residente legal de los Estados Unidos de América o estoy legalmente en los Estados Unidos de América, y reconozco que dicha autorización puede ser un requisito para recibir todo o parte de los premio(s) otorgado(s) en el Programa. 13. Declaro que no soy candidato para algún tipo de cargo político y/o no me convertiré en candidato para algún tipo de cargo político desde la fecha en que me presente a la audición hasta un año después de la primera transmisión del último episodio del Programa en el que me presente (si aplica).

Garantizo que he sido y seré veraz y preciso y que de ninguna manera actuaré de forma fraudulenta o engañosa en el Programa y al diligenciar los documentos de solicitud para el Programa y en el suministro de cualquier información solicitada por Univision.

Me comprometo a divulgar a Univision los detalles de cualquier condena judicial o de ente administrativo pagada o sin pagar, diferentes a violaciones a las normas de tránsito. Notificaré a Univision inmediatamente si se presentan cargos penales, civiles o administrativos en contra mía, o si alguna información que hubiese suministrado resulta inconsistente hasta e inclusive la fecha de la primera transmisión de televisión de mi última aparición en cualquier episodio del Programa.

Me comprometo a notificar a Univision de cualquier material grabado de audio, o audiovisual, o material impreso existente, que fuese creado antes del Programa y que contenga mi participación en el mismo.

Sin limitar lo anterior de manera alguna, Univision está ampliamente facultada para:

a) modificar, adaptar o hacer adiciones o supresiones del Programa (y mi participación en el mismo) a su discreción; b) explotar y autorizar la explotación de cualquier grabación o fijación de mi Participación en el Programa de manera separada o conjunta, a través de Cualquier Medio, a perpetuidad en todo el mundo;

c) doblar mi voz en cualquier otro idioma;

d) incluir mi nombre, imagen, voz, detalles biográficos, fotografías, interpretaciones, ejecuciones y grabaciones de entrevistas concedidas de manera separada o conjunta en Cualquier Medio en perpetuidad y en todo el mundo, incluyendo, pero sin limitarse, material de promoción y publicidad.

Reconozco que no existe obligación de parte de Univision o cualquier tercero de grabar o transmitir mi Participación y/o producir y/o transmitir el Programa, o cualquier programa, de manera total o parcial.

Entiendo que, no obstante cualquier disposición en contrario establecida en este documento, el Programa puede ser producido por Univision y/o cualquier tercero.

Declaro que mi Participación en el Programa no es una interpretación profesional, por lo tanto acepto que dicha participación no me otorga derecho a salarios, sueldos, honorarios o cualquier otra contraprestación.

En caso de que llegare a interpretar alguna obra musical como parte de mi Participación en el Programa que sea compuesta y/o escrita por mí (“Composición/es”), garantizo que dicha(s) Composición/es son completamente original(es) y que no es/son objeto de derechos o gravámenes de terceros que no hayan sido notificados a Univision antes de mi interpretación para el Programa y la interpretación e inclusión/es como parte del Programa no violará los derechos de tercero alguno. Por el presente documento otorgo licencia a favor de Univision por todo el universo, de todos los derechos sobre la(s) Composición/es por todo el periodo de protección legal de derechos de autor, incluyendo cualquier renovación, revisión, reactivación o prórroga, de manera tal que Univision podrá sincronizar y explotar la(s) Composición/es de manera separada o conjunta con el Programa, a través de Cualquier Medio (incluyendo sin limitación en material de promoción y publicidad).

Me comprometo a no divulgar a tercero alguno información relacionada con el Programa, o mi Participación en el mismo, o el presente documento y los demás relacionados con el Programa, o los asuntos relacionados con los jueces (si aplica), los participantes, los presentadores, los asesores, Univision (o cualquier asignada de la misma), o cualquiera de sus filiales, empleados, agentes o representantes y/o actividades comerciales que llegare a conocer durante o en relación con mi participación en el Programa (incluyendo en la etapa de selección para participar en el Programa). Garantizo que, sin previo consentimiento escrito de Univision, no publicaré, ni discutiré con tercero alguno, ni haré declaración escrita u oral en público o privado por cualquier medio de comunicación, (incluyendo, sin límite, email, Facebook, Twitter u otras redes sociales, prensa, televisión, radio) o que por su naturaleza sea susceptible de ser publicada. Si soy contactado por un miembro de la prensa, o de cualquier otro medio de comunicación, incluido, pero sin limitar, el internet, me comprometo a remitirlos a Univision sin excepción alguna y sin hacer ningún tipo de declaración.

Prometo a Univision que suscribiré a cualquier otro documento que se requiera para mi participación en el Programa, y entiendo que pueda ser requerido a firmar documentos, relevos y acuerdos adicionales en cualquier etapa del Programa para continuar en el Programa.

Declaro bajo protesta de decir verdad y garantizo que mi Participación en el Programa, incluyendo sin limitación la interpretación de cualquier Composición/es no contendrá nada que constituya una ofensa o una infracción de derechos de autor o cualquier otro derecho que pueda causar perjuicios de cualquier índole a Univision o a cualquier tercero.

Acepto que Univision, cualquier co-patrocinador del Programa, y sus respectivas empresas controladoras, afiliadas, subsidiarias, agencias de publicidad, sus funcionarios, empleados, y agentes (conjuntamente las "Partes Indemnizadas"), no son responsables y quedan relevados e indemnizados por mí y mis familiares de toda y cualquier reclamación, sin implicar limitación, por daños, perjuicios, lesiones, accidentes, muertes, sufrimientos, angustias, violación de derechos de autor o de marcas, violación de privacidad o de derechos de publicidad, libelo o calumnia, daños a propiedad ajena u otro daño o pérdida de cualquier clase o naturaleza, gastos, costos y honorarios legales o de otro tipo (conocidos o desconocidos) sufridos por mí, por las Partes Indemnizadas o por cualquier tercero como resultado de o que estén relacionados con, por ejemplo, pero sin implicar limitación, (a) mi participación en cualquier etapa o momento del Programa, ya sea antes, durante o después del mismo, incluyendo las audiciones; (b) mis presentaciones en o para promover el Programa (si las haya); (c) las distintas actividades relacionadas de cualquier forma con la audición, mi Participación y/o el Programa; (d) mi descalificación o eliminación de la audición o del Programa; (e) cualquier cosa que haga o diga en relación con la audición, mi Participación, el Programa y/o los patrocinadores del mismo; (f) cualquier viaje que haga para asistir a la audición o salir en el Programa; (g) la falsedad de cualquiera de mis declaraciones o representaciones en esta Cesión o en cualquier otro documento entregado a Univision; (h) mi incumplimiento con cualquiera de las disposiciones de esta Cesión o de cualquier otro documento entregado a Univision; (i) el ejercicio y disfrute por las Partes Indemnizadas de los derechos y licencias otorgadas a ellas en esta Cesión o en cualquier otro documento entregado a Univision; y/o (j) el recibo, pérdida, uso o mal uso de cualquier premio, regalo o recuerdo ganado o recibido en la audición y/o en el Programa, entre otros.

Entiendo y acepto que lo anterior es un relevo total y completo de todas las reclamaciones que pudiera tener en contra de las Partes Indemnizadas, ya sean conocidas o desconocidas por mí, y que ninguna acción se tomará por mí o en representación mía en relación con cualquiera de tales reclamaciones, quedando entendido que esta solicitud será obligatoria para mis familiares, herederos, albaceas, administradores y cesionarios.

Entiendo y acepto que todos los derechos bajo la Sección 1542 del Código Civil de California o cualquier ley similar de cualquier otro Estado o territorio de los Estados Unidos de América son expresamente renunciados en este acto. Dicha sección establece lo siguiente: “1542. Algunas reclamaciones no afectadas por un relevo general. Un relevo general no se extiende a reclamaciones que no sean conocidas por el acreedor o sospeche que existan en su favor al momento de celebrar el relevo, que de haber sido conocidos por él hubieran afectado materialmente su acuerdo con el deudor.”

Declaro, reconozco y acepto que en ningún caso tendré derecho a prohibir y/o prevenir la emisión, distribución y/o explotación del Programa y/o mi participación relacionado a lo mismo de cualquier forma, en cualquier parte del mundo, a perpetuidad.

No voy a promover cualquier producto comercial o servicio durante mi participación en el Programa sin la previa autorización de Univision. Además de lo aprobado por Univision, no he pagado o aceptado dinero u otra compensación (incluyendo la división de premios) en relación con mi participación en el Programa, si la hubiese, ni he autorizado a que alguien más lo haga. Estoy consciente que el pago o aceptación, así como el acuerdo de pago o aceptación, de dinero u otra compensación por la mención de cualquiera persona, compañía o producto en el Programa, sin haberlo revelado a Univision antes de la transmisión del Programa, es un delito federal sancionado con multa y/o prisión y conlleva mi descalificación inmediata del Programa.

Univision podrá ceder total o parcialmente y sin limitación alguna los derechos establecidos en este documento, así como aquellos sobre mi Participación en el Programa a cualquier tercero.

Declaro bajo protesta de decir verdad y garantizo que no he celebrado, ni celebraré, acuerdo o arreglo alguno o cualquier otro negocio jurídico con persona natural o jurídica en relación con mi Participación y/o aparición en el Programa o que de alguna forma impida o restrinja dicha Participación, los derechos otorgados a Univision y/o mi habilidad para firmar y cumplir con cualquier acuerdo de representación requerido por Univision.

Hago constar que he leído detenidamente el contenido del presente documento y que es mi libre voluntad obligarme a lo aquí estipulado.

Si alguna disposición de este documento es declarada como nula o inexigible por autoridad competente, dicha disposición no afectará de manera alguna las demás disposiciones de este documento.

Los jueces de Estados Unidos de América tendrán la jurisdicción exclusiva en relación con los términos y condiciones de la presente Cesión, la cual será interpretada de conformidad con las Leyes del Estado de California en los Estados Unidos de América.

LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES VERDADERA Y ESTOY DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES ARRIBA SEÑALADOS. DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN FALSA QUEDARÉ ELIMINADO AUTOMÁTICAMENTE EN CUALQUIER MOMENTO.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE (EN LETRA MOLDE) CIUDAD, ESTADO

FIRMA FECHA

Número de Seguro Social:

En caso de ser menor de 21 años de edad y domiciliado en Puerto Rico, ambos padres o el tutor legal también tienen que firmar:

_______________________________________ _____________________________________

Nombre del padre o tutor (letra de molde) Firma del padre o tutor

_______________________________________ ______________________________________

Nombre de la madre (letra de molde) Firma de la madre

____________________________________________________________________________

Dirección (calle) (núm.) (urb.) (ciudad) (estado) (código postal)

Fecha: _________________________________

En caso de ser menor de 19 años de edad y domiciliado en Alabama o Nebraska, el padre o la madre o el tutor legal también tiene que firmar:

_______________________________________ _____________________________________

Nombre del padre o tutor (letra de molde) Firma del padre o tutor

_______________________________________ ______________________________________

Nombre de la madre (letra de molde) Firma de la madre

____________________________________________________________________________

Dirección (calle) (núm.) (urb.) (ciudad) (estado) (código postal)

Fecha: _________________________________