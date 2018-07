Acuerdo de Licencia

3. Declaraciones y Garantías. Usted declara y garantiza a Univision que Usted: (a) es propietario o de alguna otra forma controla los derechos de autor a nivel mundial sobre los Materiales; (b) Usted no tiene conocimiento de cualquier reclamación o reclamación potencial por cualquier tercero que pudiera de cualquier forma afectar cualesquier derechos otorgados en este acto a Univision; (c) no obtuvo los Materiales, y no tiene conocimiento de que los mismos hubieran sido obtenidos en violación de la sección 1708.8 del Código Civil de California u otras leyes estatales similares; (d) garantiza que el otorgamiento de derechos aquí previsto no infringe o de alguna otra forma viola, ni infringirá o se alguna otra forma violará de forma directa o indirecta, algún derecho conforme a las leyes o al common law de persona o entidad alguna, incluyendo, sin limitación, derechos de autor, derechos contractuales, y derechos de publicidad o privacidad; (e) suscribirá cualquier documento adicional y realizará todos los actos necesarios para dar efectos completos a los términos y disposiciones de este Contrato; (f) no realizará anuncio alguno (público o de otra naturaleza) concerniente a Univision o alguna de las otras Entidades de Univision, este Contrato, o alguno de los derechos aquí otorgados; (g) garantiza que ninguna conducta real sexualmente explicita, conducta simulada sexualmente implícita o exhibición lasciva de genitales, según se describe en 18 USC §§ 2256 et seq. y 28 C.F.R. §75.1 et seq., ha sido grabada en conexión con los Materiales; (h) tiene el derecho y está libre para firmar este Contrato y para cumplirlo de forma cabal; (i) tiene permiso para firmar y cumplir este Contrato si es empleado o contratado por Televisa, S.A. de C.V. o cualquiera de sus compañías afiliadas; y (j) es competente para firmar este Contrato y tiene 18 años de edad o más, y si la persona que firma este Contrato es agente de Usted, el agente está plenamente autorizado para firmar este Contrato en representación de Usted y tanto Usted como el agente quedarán vinculados por este Contrato. Usted no usará información alguna concerniente a Univision o a los nombres o marcas de alguna de las Entidades de Univision para cualesquiera propósitos.