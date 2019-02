Consuelo Duval apuesta su vida por Julia vs. Julia

La actriz mexicana contó un poco sobre el nacimiento del proyecto: “El programa surgió luego de que me cancelaron el primer programa que ya tenía tres o cuatro capítulos hechos y que se llamaba ‘Consuelo para todos’ que era un show lleno de sketches, ya iba para el aire y unas semanas antes me dijeron ‘no va, ya no va al aire, tú ya no eres esa Consuelo que el público espera’, obviamente me dio coraje, pero después me reuní con escritores, platicamos de a donde quería ir y puedo decir que “Julia vs. Julia” es mi obra maestra, le apuesto mi vida y mi nombre a esa serie”, declaró al UNIVERSAL.