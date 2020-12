Los mejores duetos interpretados por un hombre y una mujer en el 2020

El distanciamiento social impuesto por la pandemia, no evitó que algunos de los artistas más populares de la música latina grabaran románticas canciones juntos. En algunos casos, tan pero tan pegaítos, que despertaron sospechas sobre posibles romances entre estas sorprendentes parejas.

La distancia que representa el Atlántico, no impidió que la española Rosalía estuviera muy activa en sus colaboraciones con artistas de este lado del océano. Primero lo hizo con Travis Scott, célebre por haber sido el primer artista en realizar un concierto en pandemia con millones de fans conectados a través del videojuego Fortnite. En TKN , vemos a Rosalía en un rol maternal, rodeada de niños, para luego darle paso al rapeo de Scott en este hit de puro spanglish.

También escuchamos a Rosalía en La Noche de Anoche , cantando con quien se nota que ha desarrollado una gran amistad, el puertorriqueño Bad Bunny. Aunque todavía no hay video clip oficial de la canción, en el visualizer que el Conejo Malo subió a su canal de YouTube, lo vemos cantando sobre un camión, en una clara referencia al conciertazo que nos regaló gracias a Uforia Music en las calles de Manhattan.

Un sonido similar al de Rosalía le escuchamos a Tini, la ex de Sebastian Yatra, quien se unió a Khea para cantar Ella dice . Sin temor a mostrar piel y lo bien que sabe perrear, Tini aparece en el video de la canción sin nada de ropa en una bañera de una forma muy provocativa. Con más de 5 millones de reproducciones en YouTube, esta colaboración le dio un nuevo impulso a su carrera tras la separación de Yatra. Apenas unos meses después, la argentina demostró su versatilidad musical al interpretar junto a Alejandro Sanz la romántica balada Un beso en Madrid . Por la misma época, había experimentado la fusión de los ritmos urbanos con el tango de su tierra natal en Duele , un dueto con John C. ¡Nada detiene a Tini!

Pero pasemos a esos videos en los que estas parejas de cantantes seguro despertaron los celos de sus parejas de verdad. ¿Qué habrá pensado ARod de Pa ti ?, el candente video que grabaron JLO y el paisita Maluma en New York. La juventud del colombiano parece estar dándole una energía fresca a la Diva del Bronx, pues ya pronto se estrenará una película en la que actuarán juntos, y se les vió muy sensuales bailando en la más reciente entrega de los American Music Awards.

El género urbano no es el único donde se han presentado estos duetos donde las parejas nos han sorprendido con su buena química. Ángela Aguilar y Christian Nodal llamaron la atención de todos los amantes del regional mexicano con Dime cómo quieres . Ambientado en un pintoresco pueblito mexicano, en el video escuchamos a Ángela decirle a Christian “no sea tan coqueto”. ¿Una advertencia para Belinda? Pues la canción sí dio al menos para una tonelada de memes que se burlaban de los celos que esta colaboración debió haber despertado en la nueva novia de Nodal.

Si de celos hablamos, así se debió haber sentido Karol G al haber visto a su compatriota Shakira cantando muy romántica con Anuel AA. En el video de Me Gusta , estrenado cuando la pandemia apenas llegaba a Latinoamérica, vemos a Shak moviendo sus caderas con un ‘look’ de geisha, que seguro busca acercarla al público asiático.

No podemos dejar por fuera de este recuento de parejas que cantaron juntas en el 2020 a algunas parejas de verdad, que se declararon su amor con románticas canciones que conmovieron al público en medio de la pandemia. Es de aplaudir el esfuerzo que hicieron tantas parejas que tomaron la decisión de casarse en este difícil año, sabiendo que no podrían tener en su boda a sus familias completas y amigos como testigos. Así sucedió con Camilo y Evaluna Montaner, quienes compartieron con sus fans imágenes exclusivas de su ceremonia de matrimonio en el video de Por primera vez . En el tierno video los vemos a los dos llorando de alegría y emoción al leerse el uno al otro sus votos, frente a sus felices padres que los esperaban con las manos llenas de arroz para lanzarles.

Otra pareja de verdad que nos regaló una canción en 2020 fue la de Greeicy y Mike Bahía. En este cover del vallenato del Binomio de Oro titulado Si tu amor no vuelve, la pareja de colombianos convierte en un melancólico tema de despecho este clásico del folclor de su país. Con esta colaboración, la pareja silenció a quienes especulaban sobre una crisis en la relación de la ganadora de Mira Quién Baila .