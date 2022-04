"Yo no pedí perdón": José Luis Dalmau desmiente versiones de las alcaldesas de Morovis y Loíza

“Yo he dicho públicamente que no fue mi intención ofender a nadie. Ese no es mi estilo, ni es mi lenguaje. Tengo mis convicciones”, dijo Dalmau, y siguió enumerando sus experiencias dentro de la fe cristiana. “Tengo una postura (...) y la defiendo igual que los que piensan distintos defienden la de ellos. ¿Pero en qué país vivimos?”, dijo.