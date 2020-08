Virgo - Viernes 21 de agosto de 2020: empoderamiento y gracia

Pronóstico del día : es muy variable cómo actúan las cartas, los signos y la luna con algunas personas en particular, a pesar de que la carta regente es una carta de advertencia, para ti significa una renovación, es la compatibilidad de la luna y también del signo regente el que te hacen sentir en plenitud.

AMOR No por el hecho de que te sientas en mejoría pienses que las cosas están en soberbia para ti, recuerda en donde estabas antes, a veces recurres al sarcasmo y sin darte cuenta puedes herir a otros que se encuentren sufriendo, si haces comentarios hirientes, hoy debes medir tus palabras mejor que nunca.

DINERO Es un día tranquilo a pesar de la carta regente, por eso es que debes de mantener hasta el último peso para poder hacer que crezca, si no estás a gusto con lo que estás haciendo, recuerda que siempre habrá opciones y que es la responsabilidad es únicamente tuya para para cambiar esas emociones.

TRABAJO

Por fin has comprendido que no todo lo que tú pensabas que iba a ser exitoso tiene un buen camino, ahora habrá otras opciones, no las eches a la basura pues quizá sea una de las mejores decisiones para crecer laboralmente si abres tu mente.