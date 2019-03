Virgo – Martes 5 de marzo de 2019 algo nuevo llama poderosamente tu atención

Confía en tus intuiciones si una voz interior te dice que no debes apoyarte emocionalmente en alguien que no te encaja bien desde el primer momento, no desoídas tu intuición sobre todo ahora que la Luna está en tu signo opuesto. Descubres cosas detrás de las apariencias y tu sexto sentido te salvará de una pérdida económica que podría haberte causado serios dolores de cabeza.