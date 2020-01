Virgo – Martes 21 de enero de 2020 algo nuevo llama poderosamente tu atención

Este martes percepciones son muy claras pues hay un excelente sextil de tu regente Mercurio con el planeta Marte -60 grados de diferencia. Confía en tus intuiciones si una voz interior te dice que no debes apoyarte emocionalmente en alguien que no te encaja bien desde el primer momento, no desoídas tu intuición sobre todo ahora que la Luna está acercándose a tu elemento tierra.