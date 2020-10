Virgo - Martes 20 de octubre del 2020: aprende a manejar tu intuición de la mejor manera

Con gran alegría recibes buenas noticias por haber hecho lo correspondiente con tu energía, es decir que, hasta hoy, has sabido depurar lo que no necesitas, canalizando con gracia todo aquello que te mantenía en incomodidad. Al menos de eso habla la regencia de Sagitario en un día donde las presiones están a la orden.

Pronóstico del día : procura que Mercurio, no ejerza su máxima fuerza en tu forma de pensar, para ello podrías leer, relajarte o dormir en la medida de lo posible para que descanses y tomes la fortaleza necesaria para encontrar la calma en corto tiempo.



AMOR

En determinado momento no estás como para recibir las críticas del día. Con alta probabilidad Mercurio es el que esté moviendo en su etapa retrógrada, cada paso que des a partir de este momento y no te sientas descontento si tienes que cambiar de rumbo. En el amor todo se vale, dicen algunos, pero entenderás de pronto que, si una persona que está en pareja te gusta, no es el modo de conquistarla pues las consecuencias kármicas te detendrán.