Virgo – Martes 2 de julio de 2019: el eclipse abre un capítulo nuevo en tu vida

Este día del eclipse en que tu regente, Mercurio, directo está en conjunción con el planeta Marte y se combina con otros aspectos en tu horóscopo, vas a descubrir muchas cosas dentro de ti mismo que no conocías, pues aunque nos creemos saberlo todo de nosotros mismos no siempre es así. Hoy vas a tener motivos para alegrarte pues tendrás noticias de personas queridas que hace tiempo no veías, pero que se ponen en contacto contigo alegrándote el día. Las perspectivas que surgen ahora en tu vida durante esta primera semana del segundo semestre del año serán excelentes y lo único que necesitas es estar receptivo para aprovechar las oportunidades cuando estas surjan, Virgo.