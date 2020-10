Virgo - Martes 13 de octubre del 2020: un familiar querido regresa a tu vida

Después de ver cómo la influencia lunar de pronto mueve algunas emociones para ti, te podrías sentir en regocijo al saber que un familiar que tenía tiempo no te busca, ahora quiere sentirse cerca.

No deberías olvidar que la familia es fundamental a pesar de que tenga o no una influencia directa hacia ti, por ello permites que la entrada del nueve como número de la suerte, pueda ejercer influencia directa para reconciliarte, sobre todo con quien menos pensaste.