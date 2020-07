Virgo – Jueves 16 de julio de 2020: un encuentro que no esperabas

Lo principal es que no te apresures a la hora de tomar decisiones significativas durante este ciclo nueve. Obra con la prudencia y sentido analítico que te caracteriza y no habrá problema alguno.



Amor

Calma, Virgo, tal vez no te sea fácil reconocer un error cometido, pero hoy, si deseas mantener tu relación, debes admitir que te equivocaste. No permitas al orgullo herido echar al piso una relación amorosa. Unas palabras tuyas de disculpa lo resolverán todo.



Salud

Aprovecha este impulso energético que te está envolviendo, Virgo. Te levantarás con deseos de limpiar la casa, desechar las cosas que no usas y reciclar todo lo que puede ser usado por otras personas. Esta actividad además de ser útil te distraerá mentalmente, relajará tus nervios y mejorará tus condiciones de vida.



Trabajo

A medida que se acerque el mes de agosto en el que tiene lugar tu ciclo de cumpleaños se abre también el tiempo de explorar una actividad nueva y convertir una afición o un hobby en algo que pueda darte dinero adicional. Las estrellas están de tu parte en ese sentido y lo único que debes hacer es dar rienda suelta a tu fértil imaginación.