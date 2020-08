Sagitario - Viernes 7 de agosto: todo tiene un lado bueno y uno malo, sin excepción

Todo cuenta con un ritmo natural de avance y retroceso, no pongas en tu mente los constantes pensamientos que te lleven a una polaridad incorrecta por haber tenido una sola experiencia deficiente, no hay experiencias buenas o malas, todas te sirven.

Pronóstico del día : la luna te permite preguntarte qué tan dispuesto te encuentras para recibir la grandeza. Cuando tienes mayores responsabilidades puedes sentirte acorralado y de todo te quejarás, pero recuerda que has apostado por tener la mejor versión de ti en la tierra y no forjarás tu carácter en un mar en calma.

Hoy asumes las consecuencias de lo que no pensabas, incluso sentirte desequilibrado al momento de decidir unir tu vida a alguien, pero el miedo siempre se asomará en todas las decisiones. Sólo recuerda que para poder ser grande, debes asumir retos extraordinarios.

No te sientas desanimado si no estás con esa persona que constantemente pidas, quizá los modos en los que has pedido te han dado las respuestas para que reformules tus deseos.