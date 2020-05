Sagitario – Viernes 29 de mayo de 2020: un regalo de contenido sentimental

Estos últimos días de mayo con tu regente retrógrado debes ser muy sensible y cuidadoso antes de emitir tus opiniones personales.

Surgen nuevas soluciones en tu horizonte actual, tanto laboral como social y si te decides a actuar enérgicamente podrás terminar una relación que no te conviene y sacar adelante tu vida con una proyección diferente.

En este viernes del ciclo dos el amor te sonríe, pero pon de tu parte para no echarlo a perder con vacilaciones o críticas. Empezarás algo que realmente te gusta en tu trabajo o tu vida íntima tal vez con quien menos pensabas.

Trabajo

Esta última semana del me de mayo se crea cierta carga emocional asociada a tu vida laboral. Antes de dar por terminado un trabajo toma tu tiempo para revisar errores y asegurarte que está bien hecho. De lo contrario, dadas las características de tu personalidad no podrías dormir pensando hiciste algo mal que no tomaste en cuenta.