Sagitario - Viernes 2 de octubre del 2020: aconsejaste a alguien que vuelve a recaer en lo mismo

A pesar de que no siempre tienes la paciencia adecuada para poder lidiar con todos, te enfocas en una buena energía para tener un buen consejo.

Pero por mucho que hayas hecho lo correcto, te desespera ver que una persona insistente en que le ayudes, no tiene la capacidad para hacer nada por ella y recae con personas tóxicas. Por tal motivo te alejas para siempre pues nunca cambiará.

AMOR Parece un día agridulce, por un lado no es tan malo, pero por el otro hay ciertas actitudes de quienes confías que te han hecho caer en energías oscuras, pues eres hostil al contestar.

A pesar de que cuando contestas sin filtros, eres más honesto, no siempre estarás dispuesto a ser consecuente. Ahora, tendrás que asumir lo que el otro conteste, sabiendo que podría reaccionar de manera adversa.

SALUD Te has dado cuenta que en el momento que dejas que los demás resuelvan como es debido, sueltas una energía que afectaba directamente tu cuerpo.

Sin tener conciencia de que tanto te afectaba en realidad, hiciste algunos arreglos a tu cuerpo que te han beneficiado. No importa si el objetivo era estético, al final del día te sientes renovado y físicamente saludable.



DINERO

Por un breve momento has sentido que tu economía tambalea, no serás tajante al momento de darte cuenta que no eres el único que podría estar en crisis.