Sagitario – Sábado 27 de abril de 2019: hay un interés nuevo en tu vida

Si te preguntabas a ti mismo si valía o no la pena continuar en esta relación actual la respuesta es afirmativa. ¡Lucha por tu amor, no dejes que otra persona te lo arrebate! Enfrenta tus temores y dile resueltamente a quien te interesa lo que estás pensando.



Amor

Has estado algo confundido, sagitariano, y ahora te sentirás muy bien una vez que hayas puesto las cartas sobre la mesa y esa persona se percate que no eres tan manipulable. El amor llega a tu lado, disfrútalo, pero no exageres. Aumenta tu percepción síquica y te percatas de muchas cosas que antes no entendías.