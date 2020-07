Sagitario – Miércoles 8 de julio de 2020: un contratiempo que superarás

Amor

Deberás actuar con mucho tacto y aplicar tu experiencia para no echar a perder una relación que se está gestando en estos momentos, pero si notas que la persona es demasiado emocional o dependiente, ten cuidado porque podría drenar tu energía.

Salud

Las influencias planetarias son inestables en el caso que hayas iniciado algún tipo de tratamiento y no lo hayas seguido como debes. Este es un período importante para ti en el que tendrás la oportunidad de ejercer tu voluntad y sacar adelante un asunto relacionado con tu salud.

Trabajo

Dinero y fortuna



No confíes en quienes tienen fama de manipuladores y se te aproximan con un gran proyecto que promete hacerte rico enseguida. No sueltes fácilmente el dinero ni las aprobaciones de crédito. Ejerce toda tu prudencia y no errarás en tus decisiones.