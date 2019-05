Sagitario – Miércoles 29 de mayo de 2019: un nuevo amanecer sentimental

Si algo molesto surge, tómalo deportivamente para que no te arruine tu miércoles. Las cosas, cuando se aceptan como son, nos ayudan a vivir mejor y a enfrentarlas con inteligencia. Las oportunidades están en tus manos durante este fin de mes.

Salud Limpia tu casa con sustancias que no sean irritantes pues existe una vibración de hipersensibilidad cósmica en tu medio la cual puede volverte muy sensible a olores fuertes como el cloro, por ejemplo, y causarte irritaciones bronquiales.

Trabajo

Ejerce la prudencia y no te dejes deslumbrar por promesas de gentes totalmente irresponsables y alocadas. Si tienes un empleo estable no lo vayas a dejar por asumir una posición nueva en un sitio que desconozcas y no te ofrezca seriedad.