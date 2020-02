Sagitario – Miércoles 26 de febrero de 2020: los caminos se abren frente a ti

Hay un encuentro no programado con alguien que surge de la nada para proponerte un negocio que parece muy bueno ¡cuidado! Revisa todo bien antes de firmar o comprar algo, Mercurio retrógrado podría jugarte una mala pasada.

Amor Una de las mejores cualidades de tu signo es que no eres rencoroso y sabes conceder siempre el beneficio de la duda. Hoy más que nunca vas a necesitar aplicar esa cualidad al encontrarte con quienes siempre tratan de desalentarte, no les prestes atención.

Salud La buena salud de tu signo se evidenciará en la forma como vas a recuperarte de cierta afección menor recientemente contraída. Sigue tu ritmo y no decaigas en tu manera de ver la vida, te mantendrás fuerte y sano.

Trabajo

Prepárate mentalmente para asumir muy pronto una nueva responsabilidad o iniciar algún tipo de actividad para la cual no te habías capacitado. No temas, los que nunca yerran son los que nunca han intentado nada, y tú no eres de ese tipo de gente.