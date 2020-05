Sagitario – Miércoles 13 de mayo de 2020: derribarás obstáculos con tu habitual optimismo

Noticiero astrológico: la Luna transita por el signo de Acuario y hoy se inicia la entrada de Venus retrógrado en Géminis. Los otros planetas retrógrados son Saturno y el planetoide Plutón. Estamos en la vibración del cuatro, la que indica la solidez la base de la pirámide. Tu regente, el planeta Júpiter está en Capricornio.



Llegan a tus oídos agradables noticias asociadas con un negocio que estaba algo confuso y también con esa persona que te interesa y de la cual hacía tiempo no escuchabas.

El tránsito de la Luna este miércoles es favorable para los enamorados que han tenido disgustos, separaciones o pleitos pues este es un fin de semana de arreglo amoroso.

En pocos días vas a estar solucionando lo que ahora te inquieta, así que prepara tus papeles y no te dejes envolver por ningún pensamiento negativo que al fin y al cabo no te lleva a ninguna parte. La vida transcurre en el aquí y el ahora, no lo olvides, Sagitario.

Amor

Tal vez, como consecuencia del tránsito retrógrado de Venus, estés dudando de la fidelidad y lealtad de esa persona, pero indagando y cuestionando como si fueras un policía efectuando un interrogatorio cada vez que platicas con la misma lo único que haría sería empeorar la situación.

Recuerda que ahora tienes a Saturno y Venus retrógrados en el elemento aire y este movimiento tiende a complicar un poco los escenarios sentimentales que estás viviendo.

Salud

No hay problemas en el ambiente astral, por eso lo mejor es mantener el ritmo que llevas y si has tenido dificultades recientes de salud, una operación, enfermedad o condición similar ahora estás en un buen momento de alza. Sigue tus proyectos, no te desvíes de ellos.



Trabajo

Vuelves a un empleo anterior y esto te causa alegría pues conoces varios compañeros y además, la situación actual es mucho más favorable que en el pasado.

Tu sueldo también experimentará un incremento que te beneficiará. Como ves, en este caso, los cambios no son malos, ¡al contrario!

Dinero y fortuna

Los negocios familiares están bien auspiciados, pero no olvides poner las cosas en su sitio porque si mezclas demasiado tu economía con cuestiones sentimentales podrían salir perdiendo todos. Cuida tus intereses, pues si no lo haces tú los demás no van a ocuparse.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: un freno que te impedirá tomar una mala decisión.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Sagitario: asumir irresponsablemente una tarea para la cual no estás calificado en absoluto.

¿Qué debo evitar?: interpretar mal las señales que me está enviando un amigo y confundir amistad con otro tipo de interés.

Frase del día: si quieres tener éxito en la vida hazlo siempre todo con mucho entusiasmo.



Predicción de pareja para hoy miércoles

La mejor relación de hoy: este miércoles las cosas marchan armónicamente con otro signo de fuego como el tuyo, o sea, Sagitario así como con Aries, y con los de aire Libra y Géminis.

La relación más tensa: pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Cáncer, y también con Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general muy buena aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua.

Si estás soltero o soltera: ahora que Venus está retrógrado muchas veces hay quienes dicen que “no”

para ver la reacción de alguien que les interesa.





