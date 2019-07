Sagitario – Martes 9 de julio de 2019: cada encuentro es diferente, no lo olvides

Hoy martes en tu horóscopo sagitariano se observa una cuadratura de tu regente Júpiter con el planeta Neptuno ambos retrógrados, y como se trata de un aspecto inestable debes estar alerta para evitarte contratiempos. Posiblemente te sientas algo decepcionado pensando que se va a repetir la historia de una mala experiencia. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Es ahora tu tiempo de arremeter con todas tus fuerzas las tareas que has estado posponiendo.

Amor La vida te está dando lecciones que debes aprovechar si quieres disfrutar intensamente tu presente. No te ates a nada del pasado que te traiga dolor o problemas emocionales. Ahora es tu momento de poner tus emociones en orden y conquistar tu futuro. Recuerda que en la vida no importa caer, el quid está en saber levantarse y ¡tú puedes!

Salud En este ciclo estás muy vulnerable a las sugestiones y si te han diagnosticado algún padecimiento no debes impresionarte. Espera un poco y no te sometas a una operación o tratamiento intensivo sin consultar una segunda opinión médica.

Trabajo Si estás iniciando un empleo nuevo o estás comenzando en una responsabilidad laboral diferente, este martes deberás concentrarte con toda tu energía y no disiparte porque podrías cometer errores. No te diluyas en cuestiones ajenas a tu trabajo, deja descansar el teléfono.

Dinero y fortuna Hay un ambiente propicio a tu alrededor que te ayudará a encontrar nuevas oportunidades de desarrollo económico en un proyecto que está a punto de realizarse. No te desalientes si ocurre una demora, pronto todo se moverá y habrá dinero donde antes faltaba.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu auto confianza, tu capacidad de concentrarte con optimismo en lo que es realmente importante.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Sagitario: la ligereza, la falta de profundidad al analizar objetivamente una situación.

¿Qué debo evitar?: buscar culpables en otro lado y eludir tu responsabilidad.

Frase del día: muchas personas se quejan que no les alcanza el tiempo cuando en realidad es que no lo aprovechan porque no saben reconocer sus prioridades.