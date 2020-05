Sagitario – Martes 5 de mayo de 2020: un día ideal para la reflexión

Salud Atención, sagitariano, si te has visto afectado recientemente por alguna dolencia relacionada con tus huesos o los músculos, particularmente tus muslos que están regidos por tu signo, notarás una gran mejoría.

Dinero y fortuna Se avecinan encuentros significativos. . En esos contactos pueden surgir buenas oportunidades de negocios y la manera de aumentar tus ingresos. Revisa tu computadora y no pases por alto los mensajes de amigos que están buscando comunicarse contigo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el toque optimista y fresco, juvenil, que te inspira la Luna en Libra, un signo de aire compatible contigo.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Sagitario: saltar de una tarea a otra dejándolas a medio hacer y no terminar ninguna.

¿Qué debo evitar?: confundir tu natural sinceridad y espontaneidad con la falta de tacto o discreción.

Frase del día: no te dejes envolver por los aduladores porque no podrías encontrar a los verdaderos amigos.