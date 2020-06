Sagitario –Martes 2 de junio de 2020: un aviso que no debes desestimar

Tu regente, Júpiter y el planeta del amor, Venus, están retrógrados. ¡No te enredes con quien no conoces bien! Tendrás muchos motivos para sentirte reconocido y feliz, tu personalidad vibrante cautivará a esa persona que te admira.

Sin embargo, estás también bajo los efluvios de tu regente retrógrado así que te recomiendo adelantar todo lo que tengas pendiente ahora y no dejarlo para después cuando las cosas no fluyan tan fácilmente como ahora ya que a pesar de todo la situación no es tan mala como pensabas.