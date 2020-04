Sagitario – Lunes 20 de abril de 2020: un encuentro que te ilusionará

Tu regente, Júpiter, directo con la Luna en fuego, o sea, en tu elemento. Un día excelente en el plano sentimental, pero si te dejas llevar por los celos o empiezas a efectuar comparaciones con una persona “ex” en tu vida, no te iría bien. Disfruta lo que tienes en estos momentos. Aprovecha este ciclo planetario para revivir etapas pasadas de lunas de miel en las cuales tu vida íntima estuvo en el punto más alto de tu sensualidad.

Amor Tiempo de romances. La espontaneidad sagitariana, tu naturaleza jovial y actitud deportiva ante la vida cautivarán el corazón de esa persona que en estos momentos te está rondando y no acaba de salir de tu cabeza, entrando ya en tu corazón.

Salud

No te arriesgues hoy en actividades para las cuales no estás entrenado. Antes de hacer algo de alto riesgo asegúrate muy bien y no te descuides en esta etapa de confusión.