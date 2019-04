Sagitario – Lunes 15 de abril de 2019: un sentimiento que te transformará

Esta diferencia es muy importante puesto que no siempre las cosas son como parecen, y las apariencias suelen ser engañosas. Lo que una vez fracasó no tiene por qué repetirse.

Amor

Si tu relación marcha bien sigue como vas, sagitariano. No te dejes llevar por chismes y no se estropeará la misma. Recuerda que lamentablemente no todas las personas se alegran de la felicidad ajena así que sé muy selectivo a la hora de atender esos comentarios que llegan a tus oídos. Recuerda que cuando falta la confianza se rompe el amor.