Sagitario – Lunes 11 de marzo de 2019: sucede algo inesperado en el amor

El trino de tu regente Júpiter crea un desbordamiento energético en tu signo sagitariano y corres el peligro de estar corriendo de aquí para allá resolviendo problemas ajenos y no viviendo tu propia vida. Existe la posibilidad de recibir un dinero por intervención de terceras personas o por medios no convencionales.

Las situaciones pasadas no tienen por qué volverse una carga en tu vida y ahora, en este mes de marzo, el mes del equinoccio, todo es nuevo, renace en ti el amor y las cosas que sucedieron antes quedan sepultadas y olvidadas para siempre. Este es tu lunes sensible así que no te dejes desalentar por nada ni por nadie.