Sagitario – Lunes 1 de julio de 2019: un encuentro que no esperabas y te ilusionará

Este primer día de segundo semestre del año se presenta como un día excelente en el plano sentimental, pero si te dejas llevar por los celos o empiezas a efectuar comparaciones con una persona “ex” en tu vida, no te iría bien. Disfruta lo que tienes en estos momentos. Aprovecha este ciclo planetario para volver a revivir etapas pasadas de lunas de miel en las cuales tu vida íntima estuvo en el punto más alto de tu sensualidad.

Amor Se inicia un ciclo intenso con la entrada del mes de julio en tu signo cargado de potencialidades y eventos de todo tipo. La espontaneidad sagitariana, tu naturaleza jovial y actitud deportiva ante la vida cautivarán el corazón de esa persona que en estos momentos te está rondando y no acaba de salir de tu cabeza, entrando ya en tu corazón.



Salud

Hay una oposición planetaria en tu horóscopo. No te arriesgues hoy en actividades para las cuales no estás entrenado. Antes de hacer algo de alto riesgo asegúrate muy bien y no trates de lucirte innecesariamente para deslumbrar a nadie porque en la ostentación está el peligro.