Sagitario - Viernes 8 de octubre de 2021: buen día para mejorar tus finanzas

Salud.

Venus rige tu casa 6 de la enfermedad y está en el signo de Sagitario en tu casa 12 del autosabotaje así que hay que tener mucho cuidado con no comer en exceso cosas dulces ya que sabes que te hace daño pero parte de ti no le importa y busca hacerse daño. La diabetes no es una broma y hay que cuidarse de ella.