Sagitario - Domingo 4 de octubre del 2020: te liberaste de un problema que no te pertenecía

De pronto puedes decir una serie de cosas que te hacen sentir valiente para ayudar a otros, pero no siempre consideras si estarás dispuesto a hacerte responsable de todo lo que conlleva haberlo hecho.

Insistes demasiado con ser el protagonista y el héroe, entonces te desentiendes de lo propio y no cumples con ningún lado adecuadamente.

Tienes habilidades variadas sobre varios temas para que salgas siempre avante de ellos, en algunos casos de pronto no te sientes tan diestro, pero eso no te hace inútil.

AMOR

Ahora mejor que nunca quieres estar con una persona que no te ofrece lo que tú, probablemente te has envuelto en vicisitudes por aferrarte a algo que no te corresponde.